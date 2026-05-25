中職／象迷不開心找會長管管兄弟 蔡其昌無具體建議：不是我的事情

中職常勝軍中信兄弟隊今年成為墊底球隊，近期又吞下5連敗，球迷炮火猛烈，會長蔡其昌今天在明星賽宣告記者會上的致辭數次以此為哽，會後聯訪被問到，他也坦言，確實收到很多訊息，也不只兄弟球迷，「很多都是球團事情、不是聯盟事情，大部分都不是我的事情，能解決就幫忙解決。」

蔡其昌指出，明星賽是難得可以放下劍拔弩張的氛圍，透過兩天比賽讓包括球迷在內職棒大家庭可以一起互動。他抓緊時事提到，「有時輸的球隊氣氛不太好，對吧，彥青？」點名兄弟出席球星呂彥青。

蔡其昌還提到，明星賽本質是透過選票選出球迷喜歡的選手，「講到這個，每次都有球迷tag我，再怎麼選都選不贏某一隊。」他苦笑說：「那隊球迷最近很不開心，有人叫我出來管管，我不知道我要管什麼。」他說無論如何，希望球迷支持自己喜歡的球隊和球員。

會後被問到此事，蔡其昌表示，不只是現在，五年來都收到很多球迷訊息，也不只兄弟球迷，還有更多是關於裁判、明星賽建議、球場秩序、球迷和球迷之間有什麼不愉快、違規檢舉，「各式各樣都有可能，大部分都不是我的事情（聯盟事情）。」