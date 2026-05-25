中職／亞冠賽中華隊教頭誰出任？蔡其昌給2方向提示

中華職棒明星賽今年再度上演國家隊、明星隊對抗，兩隊教頭等待揭曉，對於亞冠賽中華隊總教練人選，中職會長蔡其昌表示，目前有兩、三個人選在考慮，給出的提示是「和豪駒（曾豪駒）差不多年紀」，可以從過往亞冠、冬盟去找線索。

2023年明星賽就是以亞冠賽雛形組成中華隊，當時由陳金鋒執掌兵符，而這項賽事將在今年11月再度登場，也因此讓本屆明星賽的對抗形式再次成形，新任國家隊總教練人選備受關注。

蔡其昌表示，會在下次記者會再公布總教練，「心中有幾個人選，先跟大家透露一定是年輕的。」他補充，「這是比較級，比較葉君璋和洪一中。」65歲的洪總為中職目前最資深教頭，蔡其昌被虧這提示太沒參考價值，趕緊修正：「和豪駒差不多世代。」

蔡其昌進一步提到，「我們訓練了一群人，一定是從這群人裡面，不太可能橫空出世。你們去想，聯盟可以決定的事情，三大賽之外，亞冠、冬盟是可以訓練總教練的機會和位置。」