中職／呂彥青為「成績較好球員拉票」 許願明星賽和郭天信不同隊

中華職棒明星賽今年將於7月18、19日在台北大巨蛋登場，今天舉辦宣告記者會，各隊代表球星出席，身處人氣球隊中信兄弟隊的投手呂彥青，除了為自己拉票，也為「成績比較好的球員」拉票。

今天活動排定6隊球員出席，碰上高鐵誤點，記者會開始時，統一獅隊林泓弦還卡在苗栗。本季戰績墊底的兄弟由投手呂彥青代表出席，被問到想加入明星隊或國家隊，他笑說：「我原本比較想加入中華隊，但發現是亞冠賽我沒辦法，但目標是不要和天信同隊，原因他自己知道。」

郭天信參與4屆明星賽以來，打過兩次中華隊、兩次明星隊，累積8戰全敗，包含去年第二場和局，臨時加碼用全壘打大賽PK決勝，郭天信還不曾在明星賽感受贏球滋味。

被問到是否有信心在今年止敗，郭天信想了一下用微弱的聲音說：「沒有」，他說：「還是希望球迷可以投票給我，給我有止敗的機會，有沒有止敗順其自然，大家開心最重要。」

兄弟擁有百萬象迷，向來都在明星賽票選上洗榜，在拉票環節上，呂彥青表示：「很期待可以進入明星賽，和大家一起玩樂的感覺，我希望大家多多投票給我，也多多投票給成績比較好的球員們，讓他們可以進入明星賽。」

富邦悍將隊曾峻岳今年三月在東京巨蛋感受過自己的燈光秀在國外登場，驚人場面，讓他說感覺就像在台灣，「希望今年明星賽也有機會復刻東京巨蛋的畫面。」他也向球迷呼籲，「各位球迷投票給悍將球員，讓我們球員可以來參加明星賽。」