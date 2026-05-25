快訊

7-ELEVEN開出2張千萬發票 共12名幸運兒爽中大獎…他用45元買飲料抱走千萬

40元買飲料中千萬！萊爾富開出統一發票特別獎 另2名幸運兒抱回20萬元

注意！高鐵訊號異常「全天班次調整」 末班車提前、發車時間一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／呂彥青為「成績較好球員拉票」 許願明星賽和郭天信不同隊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟呂彥青(右二)。 記者蘇健忠／攝影
中信兄弟呂彥青(右二)。 記者蘇健忠／攝影

中華職棒明星賽今年將於7月18、19日在台北大巨蛋登場，今天舉辦宣告記者會，各隊代表球星出席，身處人氣球隊中信兄弟隊的投手呂彥青，除了為自己拉票，也為「成績比較好的球員」拉票。

今天活動排定6隊球員出席，碰上高鐵誤點，記者會開始時，統一獅隊林泓弦還卡在苗栗。本季戰績墊底的兄弟由投手呂彥青代表出席，被問到想加入明星隊或國家隊，他笑說：「我原本比較想加入中華隊，但發現是亞冠賽我沒辦法，但目標是不要和天信同隊，原因他自己知道。」

郭天信參與4屆明星賽以來，打過兩次中華隊、兩次明星隊，累積8戰全敗，包含去年第二場和局，臨時加碼用全壘打大賽PK決勝，郭天信還不曾在明星賽感受贏球滋味。

被問到是否有信心在今年止敗，郭天信想了一下用微弱的聲音說：「沒有」，他說：「還是希望球迷可以投票給我，給我有止敗的機會，有沒有止敗順其自然，大家開心最重要。」

兄弟擁有百萬象迷，向來都在明星賽票選上洗榜，在拉票環節上，呂彥青表示：「很期待可以進入明星賽，和大家一起玩樂的感覺，我希望大家多多投票給我，也多多投票給成績比較好的球員們，讓他們可以進入明星賽。」

富邦悍將隊曾峻岳今年三月在東京巨蛋感受過自己的燈光秀在國外登場，驚人場面，讓他說感覺就像在台灣，「希望今年明星賽也有機會復刻東京巨蛋的畫面。」他也向球迷呼籲，「各位球迷投票給悍將球員，讓我們球員可以來參加明星賽。」

郭天信 呂彥青 明星賽

延伸閱讀

中職／明星賽連3年前進大巨蛋 蔡其昌抓緊時事：有隊球迷最近不開心

日職／澤村賞的大復活 大野雄大挽救墊底龍

MLB／村上宗隆17轟傲視美聯 首談參加全壘打大賽可能性

中職／「對兄弟沒有贏很多」 葉總看新高7連勝「需要一點運氣」

相關新聞

中職／明星賽連3年前進大巨蛋 蔡其昌抓緊時事：有隊球迷最近不開心

中華職棒明星賽確定連續三年在台北大巨蛋登場，今年賽事將在7月18、19日登場，中職聯盟會長蔡其昌今天在宣告記者會上抓緊時事，多次點名本季戰績欠佳的中信兄弟隊，甚至詢問兄弟出席球星呂彥青，「有時輸的球隊氣氛不太好，對吧，彥青？」

中職／呂彥青為「成績較好球員拉票」 許願明星賽和郭天信不同隊

中華職棒明星賽今年將於7月18、19日在台北大巨蛋登場，今天舉辦宣告記者會，各隊代表球星出席，身處人氣球隊中信兄弟隊的投手呂彥青，除了為自己拉票，也為「成績比較好的球員」拉票。

中職／拚逆襲關頭啟用大物捕手？悍將註冊張育豪迎天王山之戰

富邦悍將隊今天選手異動，捕手豊暐、外野手張洺瑀降下二軍，註冊菜鳥捕手張育豪，最快可在明天升上一軍。悍將目前排名第二，落後味全龍隊4場勝差，本周在台北大巨蛋進行5連戰，先在客場正面過招龍隊2場，再於主場與中信兄弟隊打3連戰。

中職／Maggie領軍UniGirls赴美巡迴 瑟七期待解鎖MLB球場氣氛

統一獅隊啦啦隊UniGirls啟程赴美，展開「2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK」巡迴行程，將前往芝加哥、休士頓、達拉斯、亞特蘭大參與當地Taiwan Day活動，以充滿熱情與活力的台式應援文化登上大聯盟舞台。

中職／「丟不好就要再到二軍」 陳克羿本季首戰9K、150公里雙寫新高

樂天桃猿陳克羿本季一軍首場出賽，表現大進化，繳出6局失1分的優質先發，單場9次三振、最快球速150公里（聯盟官方紀錄）都寫生涯最佳，幫助球隊以4：1打下勝利，本季首勝入袋，也替自己爭取到下一次先發機會。

中職／因「巧合」獲得先發機會 陳佳樂敲生涯首轟笑稱：運氣不錯

樂天桃猿22歲新秀陳佳樂今天對上富邦悍將隊先發上陣，他也把握住機會，生涯首打席就從陳品宏手中敲出一發陽春全壘打，生涯首轟出爐，賽後總教練曾豪駒揭露，這個結果其實源自於賽前的「巧合」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。