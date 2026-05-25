中職／明星賽連3年前進大巨蛋 蔡其昌抓緊時事：有隊球迷最近不開心

中華職棒明星賽確定連續三年在台北大巨蛋登場，今年賽事將在7月18、19日登場，中職聯盟會長蔡其昌今天在宣告記者會上抓緊時事，多次點名本季戰績欠佳的中信兄弟隊，甚至詢問兄弟出席球星呂彥青，「有時輸的球隊氣氛不太好，對吧，彥青？」

中職聯盟今天舉辦明星賽宣告記者會，會長蔡其昌表示，去年明星賽創下史上第一次也是唯一一次兩天八萬人滿場，希望今年可以維持，「已經考到100分，只能繼續維持100分，希望球迷可以進場為支持的球員、球隊加油。」

蔡其昌指出，明星賽是難得可以放下劍拔弩張的氛圍，透過兩天比賽讓包括球迷在內職棒大家庭可以一起互動。他抓緊時事提到，「有時輸的球隊氣氛不太好，對吧，彥青？」逗笑現場，他繼續提到：「棒球就是這這麼有趣，前幾年看兄弟再不好也會前三，但有意想不到的球隊會下去，也會有意想不到的球隊上去，對吧，峻岳？」接連點名今年意外墊底的中信兄弟隊，以及本季大躍進的富邦悍將隊。

明星賽近年都維持國家隊與明星隊對抗形式，蔡其昌透露，自己也收到很多球迷創意想法建議分隊方式，無論如何，明星賽本質是透過選票選出球迷喜歡的選手，「講到這個，每次都有球迷tag我，再怎麼選都選不贏某一隊。」他苦笑說：「那隊球迷最近很不開心，有人叫我出來管管，我不知道我要管什麼。」他說無論如何，希望球迷支持自己喜歡的球隊和球員。

過去兩年大巨蛋舉行明星賽票房。 AI製作

中職明星賽宣布記者會。 記者蘇健忠／攝影

中職明星賽宣布記者會。 記者蘇健忠／攝影

中職明星賽宣布記者會。 記者蘇健忠／攝影