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中職／拚逆襲關頭啟用大物捕手？悍將註冊張育豪迎天王山之戰

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊新秀捕手張育豪。報系資料照
富邦悍將隊新秀捕手張育豪。報系資料照

富邦悍將隊今天選手異動，捕手豊暐、外野手張洺瑀降下二軍，註冊菜鳥捕手張育豪，最快可在明天升上一軍。悍將目前排名第二，落後味全龍隊4場勝差，本周在台北大巨蛋進行5連戰，先在客場正面過招龍隊2場，再於主場與中信兄弟隊打3連戰。

張育豪為悍將去年第一指名選進的捕手，今年曾兩度在二軍沒有賽程時隨隊一軍接受捕手教練貼身指導。

悍將教頭後藤光尊在5月15日受訪時提到，張育豪是背號兩位數的選手，當然有機會註冊，也肯定張育豪是很有實力的選手，但還要持續觀察，「以球團培養角度來看，一步一步養成會比較好，除非球隊有比較大的問題，不然不會那麼快用到。」

悍將今天註冊張育豪，最快可在明天升上一軍，有機會在上半季衝刺季冠軍關頭「開箱」第一指名捕手。

中職 富邦悍將 豊暐

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