中職／Maggie領軍UniGirls赴美巡迴 瑟七期待解鎖MLB球場氣氛
統一獅隊啦啦隊UniGirls啟程赴美，展開「2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK」巡迴行程，將前往芝加哥、休士頓、達拉斯、亞特蘭大參與當地Taiwan Day活動，以充滿熱情與活力的台式應援文化登上大聯盟舞台。
獅隊指出，這次巡迴由隊長Maggie、副隊長Joy領軍，攜手瑟七、Nozomi、侯芳、賴賴、芮絲、一七等8位UniGirls成員共同參與，除了Maggie、Joy、瑟七之外，其餘女孩都是首次前往美國，對於即將站上大聯盟球場演出，女孩們各個滿是深感榮耀、充滿期待。
Maggie說：「大聯盟台灣日鬥陣起行。」Joy分享：「能再次以台灣人的身分代表出隊，覺得很有意義且榮幸。」去年參與芝加哥台灣日演出的瑟七也表示，非常期待解鎖、感受每一個球場的氣氛，更希望藉由台美棒球文化交流，能夠帶給美國當地台灣人滿滿的家鄉熱情與力量。
UniGirls這次美國巡迴將自5月26日白襪主場Rate Field揭開序幕，接著29日太空人主場 Daikin Park、30日遊騎兵主場Globe Life Field、6月3日勇士主場Truist Park演出。
近年因各大國際賽事，讓「台式應援」受到世界各地棒球迷關注，透過大聯盟Taiwan Day系列活動，也將台灣獨特的棒球應援文化帶向國際舞台，讓更多海外球迷看見台灣棒球的熱情與魅力。
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