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中職／「丟不好就要再到二軍」 陳克羿本季首戰9K、150公里雙寫新高

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿陳克羿本季首場出賽繳優質先發。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿陳克羿本季首場出賽繳優質先發。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿陳克羿本季一軍首場出賽，表現大進化，繳出6局失1分的優質先發，單場9次三振、最快球速150公里（聯盟官方紀錄）都寫生涯最佳，幫助球隊以4：1打下勝利，本季首勝入袋，也替自己爭取到下一次先發機會。

陳克羿季前被設定本季的先發人選之一，但直到5月下旬才盼到首次一軍先發的機會，他坦言今天一開始有點緊張，「因為這是今年第一場，我知道一投不好就要再到二軍去等機會⋯⋯，但第一局上場後就想說，不管了，先投再說，投完再想，就把在二軍學到的東西拿出來用。」

本季初登板繳好投，全場被敲5支安打，有3次四壞球保送，送出生涯單場新高的9次三振，陳克羿說：「今天做得最好的點是能夠搶到好球數，才可以有這麼多三振，很快能搶到2好球，之後就可以更放心去用武器球對決。」

球速也是他本季成長最多的地方，維持他在二軍出賽時的水準發揮，今天依聯盟紀錄之最快球速達150公里，寫下他個人一軍最速。他也盼各方面能持續提升，「這次先發，自己心裡的把握度更大，更能自己來掌握投球局面，不再像過去都要看當天的狀況而定。」

猿隊總教練曾豪駒表示，今天陳克羿有展現出他要搶好球的心態，「一直以來他都是我們很期待的投手，他本身就有很好的球質，只要他每一場有把自己的內容做好，只要能投進好球帶，打者就不好攻擊，希望他下一場繼續保持好的心態。」

曾總也表示，今天這場他投出不錯的表現，預計會繼續留在輪值，「希望他下一場能把握住機會。」

而此戰能繳好投的背後，還有捕手宋嘉翔的嚴厲鞭策，陳克羿賽後笑說：「好久沒跟嘉翔搭配，那種感覺滿懷念的，丟起來的感覺很好，因為嘉翔會罵我。」

陳克羿透露，今天自己第5局製造危機，結束後回到休息室，宋嘉翔就問他「到底在丟什麼？」陳克羿還開玩笑說，球隊本周開始使用PitchCom（電子暗號發送器）後，就怕宋嘉翔之後會自己在按鍵中多加一個罵他的暗號。

樂天桃猿 曾豪駒 陳克羿

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