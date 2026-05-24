中職／因「巧合」獲得先發機會 陳佳樂敲生涯首轟笑稱：運氣不錯

樂天桃猿22歲新秀陳佳樂今天對上富邦悍將隊先發上陣，他也把握住機會，生涯首打席就從陳品宏手中敲出一發陽春全壘打，生涯首轟出爐，賽後總教練曾豪駒揭露，這個結果其實源自於賽前的「巧合」。

陳佳樂在本月10日被升上一軍，今天以先發第6棒、一壘手身份上陣。曾總賽後解釋，「這應該是有點巧合，因為今天對到左投，原本要安排（林）智平先發，但智平因為這幾場下來有點疲勞，身體有些不適，因此將他移出先發，佳樂自己也有把握住這個機會。」

曾總指出，陳佳樂升上一軍後，一直維持很好的擊球品質，「這我們都有觀察在眼裡，他不管代打、先發，都可以扮演好他的工作，這是我們想看到的。」

在生涯第47打席敲出生涯首轟，陳佳樂賽後笑說是「運氣不錯」，「那球感覺沒有完全咬到，但因為有風，運氣不錯。」他也透露，就自己的印象，過去在二軍對戰陳品宏也沒打過安打，「今天賽前有多看他的影片，稍微多做準備。」

這次回到一軍，陳佳樂更能帶著平常心面對每一次上場機會，「只是換一個地方打球而已，現在越來越知道自己要做什麼，把自己能做的做好就好，其他不能控制的就交給運氣。」