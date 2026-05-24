中職／桃猿贏球卻出現傷兵 朱承洋疑似背部不適提前退場

樂天桃猿今天在主場以4：1擊敗富邦悍將，但又有重要戰力掛傷號，終結者朱承洋今天在9局上登板關門，但疑似背部不適，在抓下第一個出局數就被換下場。賽後總教練曾豪駒指出，目前不確定是哪裡出狀況，會先等防護員做評估，可能再去醫院作檢查。

朱承洋今天在9局球隊3分領先的局面登板關門，但被首名打者張育成敲出安打，接著面對王苡丞時就在投手丘伸展，疑似有些不適，防護員上場關心狀況後，讓他繼續面對打者，然而朱承洋投出三振後，教練團就上場更換投手，讓朱承洋退場休息，由莊昕諺登板抓下最後2個出局數。

曾豪駒賽後第一時間指出，朱承洋身體有些不舒服，但還不知道確切的狀況是如何，「剛剛聽到是背部，看他丟球的感覺跟平常不太一樣，一直很不舒服的感覺，所以投完第一個出局數後就先讓他下來，等防護員評估看狀況是怎麼樣。」