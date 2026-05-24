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中職／朱迦恩致勝安助獅隊7：5逆轉雄鷹 終止4連敗、客場5連敗

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導

統一獅、台鋼雄鷹今天在澄清湖棒球場交手，兩隊先發投手都投不滿5局退場，形成打擊戰，獅隊前7局打完仍以1分落後，8局上陳傑憲代打建功追平比數，9局上攻破雄鷹終結者林詩翔，最終以7：5逆轉勝出，終止近期4連敗、客場5連敗，「南人祭」逃過被橫掃。

雄鷹打線今天在比賽前段就有分數進帳，對上獅隊先發投手胡智爲，2局下陳文杰、王博玄、劉時豪連3棒安打送回第1分，而無人出局一、三壘有人時，胡智爲先將二壘跑者王博玄牽制出局，接著讓曾昱磬擊出雙殺打，面對同一打席解決3人，沒讓傷害擴大。

3局下雄鷹靠2支安打和保送攻佔滿壘，王柏融揮出2分打點安打，將比數拉開為3：0。胡智爲也在投完3局後退場，被掃出7支安打，有2次四壞球保送，失3分都自責分。

雄鷹陳正毅生涯第二度先發，今天面對獅隊，前3局沒有失分，投到4局上被敲2安，接著因內野滾地球失1分。雄鷹則是在4局下從左投鄭澔手中再添2分，取得5：1領先。

陳正毅續投第5局先投出四壞球保送，接著被林佳緯、蘇智傑連續安打，滿壘時林子豪再敲右外野安打，同時右外野手發生失誤，獅隊跑回2分，雄鷹換上第2任投手李欣穎接手，再被潘傑楷敲安打失分，獅隊將比數追成1分差。

8局上雄鷹換投韋宏亮，獅隊再掀反攻，陳聖平選到保送上壘，靠隊友推進上二壘後，陳傑憲代打揮出右外野二壘打，一棒將比數扳平。

獅隊在9局上再狙擊悍將終結者林詩翔，靠觸身球和安打上壘後，朱迦恩揮出安打送回超前分，陳聖平的滾地球也帶有打點，單局打下2分，逆轉收下勝利。朱迦恩單場5支2，敲回勝利打點，拿下單場MVP。

中職 陳傑憲 陳文杰

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