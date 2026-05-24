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中職／悍將單周3勝追不到 龍隊最快26日點亮季冠軍燈號M17
味全龍隊單周5戰全勝，加速朝上半季冠軍衝刺，富邦悍將隊今天同日以1：4不敵樂天桃猿隊後，龍隊亮燈在即，只要26日擊敗悍將，就將點亮上半季封王魔術數字M17。
龍隊本周祭出5位洋投，依序推出蔣銲、伍鐸、魔神龍、梅賽鍶、鋼龍，全數都繳出6局以上、失1分以下好投，合計34.1局失2分，防禦率只有0.52，護航龍隊的連勝之旅穩健推進。
悍將上周一度追近到只落後龍隊1場勝差，眼看龍頭有望「變天」，但龍隊本周全勝，悍將3勝2敗不差卻已漸漸看不到對手的車尾燈，至今天賽後，龍隊26勝13敗、悍將21勝16敗，悍將落差已達4場勝差。
龍隊亮燈路徑浮現，且條件相當簡單，只需要後天在台北大巨蛋擊敗悍將，就將點亮M17，挑戰隊史第6座季冠軍。
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