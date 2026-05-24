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中職／陳克羿本季首戰6局飆9K壓制悍將 桃猿平均24.2歲打線敲回勝利
樂天桃猿今天在主場迎戰富邦悍將隊，陳克羿本季首度先發登板，繳出6局失1分的好投，送出生涯新高的9次三振，壓制悍將的火力，打線也有適時發揮，全場敲8支安打包括陳佳樂生涯首轟，終場猿隊以4：1勝出，本季對戰悍將取得5勝3敗。
猿隊今天排出平均年齡24.2歲的先發打線，包括李勛傑、劉子杰、張趙紘、陳佳樂等新秀打者都先發上陣，且都適時替球隊做出貢獻。
22歲陳佳樂在2局下砲轟悍將先發左投陳品宏，敲出右外野陽春砲，在生涯第47打席敲出生涯首轟，替球隊打下1：0領先。21歲李勛傑在3局下率先上場選到保送，23歲劉子杰敲出中外野二壘打，李勛傑從一壘一路衝回本壘攻下第2分，這一棒也把悍將先發陳品宏打退場。
悍將打線則是在4局上攻破陳克羿，張育成、王苡丞連敲2安攻佔一、三壘，林澤彬高飛犧牲打追回1分，比數形成1：2，但後續沒能再有分數進帳。
陳克羿本季首度先發，主投6局用93球，其中有60顆好球，被敲5支安打，飆出9次三振寫生涯單場新高，退場後牛棚也合力替他守住勝利，陳克羿收下本季首勝，並獲選單場MVP。
猿隊全場敲出8支安打，陳佳樂用生涯首轟敲回勝利打點，劉子杰則是單場3安、本季第3度「猛打賞」，8局下林智平代打上陣也送回2分。
悍將陳品宏本季第4場先發，僅投2局面對12名打者，被敲4支安打（1轟），有3次四死球保送，失2分，承擔敗投。江國豪中繼4局，只被擊出1支安打，投出2次觸身球，送出1K，沒有失分。
悍將本季出賽37場，拿下21勝15敗，已追平去年上半季勝場數，目前戰績在聯盟排名第2，但至今唯獨對戰樂天桃猿居下風，僅拿3勝吞5敗。
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