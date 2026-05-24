中職／朱育賢7轟獨占全壘打王 「龍圈圈」一個拉一個不是例行公事

味全龍隊今天以5：0擊敗中信兄弟隊，取得8連勝，團隊氣勢高漲，賽後「龍圈圈」以一聲聲「子豪加油」收尾，龍隊仍在等待這位「一號重砲」找回火力。朱育賢感受陳子豪的壓力，他也說：「如果換作是我，這個壓力真的滿大。」他說「龍圈圈」不是例行公事，而是自然形成一個拉一個的氛圍。

龍隊今天的火力從朱育賢第四局的陽春砲打開，而他也憑藉這一轟，以本季7轟單獨站上全壘打王寶座。

朱育賢表示，全壘打可遇不可求，打擊就是持續把該做的事情做好、找到好的感覺，「身為職棒選手要做的，就是要去反思如何自己更成長、更進步，這也是我現在一直在做的事，今天感覺還不錯，但有時難的是維持，每個人都要下一點工夫。」

另一位與朱育賢同年度加盟的自由球員陳子豪，此役3支0，打擊率再下探到0.144，狀況依然備受關注，「龍圈圈」收尾的「子豪加油」也飽含隊友的關心。

朱育賢說，團隊氛圍需要大家一起去營造，現在的「龍圈圈」不像是例行公事，而是大家很自然形成，「我覺得天信說得很好，有時低潮也可能輪到自己，學弟也會幫我加油，我們也希望他可以趕快調整回來。」