快訊

上看38度先熱爆再變天！周五起全台雨區擴大 颱風預計周末生成

台北看守所一天2受刑人送醫 1人昨身體不適「今全身抽搐」不治身亡

烏龍！豐原醫院急診室外男子拿玩具槍還朝自己潑水 警方緝獲到案

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／單周5洋投怎麼輸？葉總一時之間想不起鋼龍表現

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊洋投鋼龍先發6局無失分。圖／味全龍隊提供
味全龍隊洋投鋼龍先發6局無失分。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今天以5：0擊敗中信兄弟隊，推進8連勝，單周啟用5洋投的結果是5連勝，在季冠軍爭奪中穩住陣腳。接下來在上半季是否還有啟動單周5洋投的機會？總教練葉君璋說：「應該有！」

鋼龍今天面對兄弟演出6局無失分好投，最大危機出現在四局下，兄弟靠3安打攻占一出局、滿壘，岳東華打向游擊方向形成雙殺打，攻勢轉眼成空。

談到鋼龍表現，葉總一開始先恍神了，一時之間想不起來他今天投球內容，「我也忘記他今天表現怎樣？」

經旁人提醒後，葉總指出，「結果是還滿不錯，重點在投捕在配一開始滿順利，可能一開始太順利後面就想太多，雖然沒失分，但就沒像一開始那～麼順利。」此外，第二局鋼龍的背部有一瞬間稍微弄到，但過了就沒事了，葉總坦言一開始確實有點擔心，「因為他剛上來，所以他如果受傷，就會少一個人，還好是沒事。」

龍隊本周5戰依序推出蔣銲、伍鐸、魔神龍、梅賽鍶、鋼龍，全數都繳出6局以上、失1分以下好投，合計34.1局失2分，防禦率只有0.52，護航龍隊的連勝之旅穩健推進。

葉總指出，因為有伍鐸在，所以有這樣的機會可以安排，也收到還不錯的結果，「重點是在伍鐸那邊，老實講，大家對他熟悉度滿高，通常會比較顧慮他，有沒有辦法像過去那麼順利解決對手，如果他狀況OK，這樣機率會滿大。」被問到是否還會再上半季再次出牌單周5洋？葉總表示，「應該有啦！我也不知道還剩幾場，但應該還有這個機會。」

鋼龍 中職 葉君璋

延伸閱讀

中職／「對兄弟沒有贏很多」 葉總看新高7連勝「需要一點運氣」

中職／徵具體建言…兄弟連19局沒得分 首度大巨蛋遭3戰清盤

中職／拿莫．伊漾代打轟助龍6連勝 開季二軍出發非狀況差

中職／前1打席已連看德保拉3顆變速 蔣少宏開轟已掌握跑法

相關新聞

中職／徵具體建言…兄弟連19局沒得分 首度大巨蛋遭3戰清盤

中信兄弟隊本季首度在台北大巨蛋作東，被味全龍隊修理得灰頭土臉，今天再以0：5輸球，吞下5連敗，這是台北大巨蛋2024年加入中職賽程以來，兄弟首度在這裡3連戰遭到橫掃。

中職／去年龍五、邦六翻身下周「天王山」？葉總：還太早

味全龍、富邦悍將隊確定將以排名前二於下周二、三在台北大巨蛋正面過招，去年的「龍五」、「邦六」，今年強勢翻轉戰力版圖，談到「天王山戰役」，龍隊教頭葉君璋直言「講這個還太早」，但也不諱言目前的悍將確實狀況很好。

中職／陳俊秀連兩天寫里程碑 1200安旅外資歷第4人

中信兄弟隊陳俊秀連兩天在台北大巨蛋留下個人里程碑，昨天達陣1100場出賽，今天敲出第1200支安打，成為中職史上1200安第20人，旅外資歷則是史上第4人。

中職／稱舉「打教下台」不是真心愛兄弟 平野惠一：要就寫具體內容

中信兄弟隊今年成為貧打球隊，兩位新聘的日籍打擊教練成為眾矢之的，昨天在台北大巨蛋本壘後方更出現「打教下台」的標語，總教練平野惠一直言：「如果是真心熱愛這支球隊，就不會做這樣的事情。」他表示，如果看板寫的內容非常具體，「像是第一棒要放誰、什麼時候應該如何作戰，那我覺得是好事。」

中職／兄弟時隔7年奪還「敲安仍3球3出局」紀錄 近7例當4次苦主

中信兄弟隊昨天只抵抗123分鐘就繳械，以0：2輸給味全龍隊，第5局的攻勢3球結束1局，打出中職已7年不見的紀錄，而兄弟堪稱這項紀錄的常客，史上21例當了8次苦主，若從「中信兄弟」球團史起始的2014年起算，更是7次就占了4次。

中職／朱育賢7轟獨占全壘打王 「龍圈圈」一個拉一個不是例行公事

味全龍隊今天以5：0擊敗中信兄弟隊，取得8連勝，團隊氣勢高漲，賽後「龍圈圈」以一聲聲「子豪加油」收尾，龍隊仍在等待這位「一號重砲」找回火力。朱育賢感受陳子豪的壓力，他也說：「如果換作是我，這個壓力真的滿大。」他說「龍圈圈」不是例行公事，而是自然形成一個拉一個的氛圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。