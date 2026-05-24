中職／單周5洋投怎麼輸？葉總一時之間想不起鋼龍表現

味全龍隊今天以5：0擊敗中信兄弟隊，推進8連勝，單周啟用5洋投的結果是5連勝，在季冠軍爭奪中穩住陣腳。接下來在上半季是否還有啟動單周5洋投的機會？總教練葉君璋說：「應該有！」

鋼龍今天面對兄弟演出6局無失分好投，最大危機出現在四局下，兄弟靠3安打攻占一出局、滿壘，岳東華打向游擊方向形成雙殺打，攻勢轉眼成空。

談到鋼龍表現，葉總一開始先恍神了，一時之間想不起來他今天投球內容，「我也忘記他今天表現怎樣？」

經旁人提醒後，葉總指出，「結果是還滿不錯，重點在投捕在配一開始滿順利，可能一開始太順利後面就想太多，雖然沒失分，但就沒像一開始那～麼順利。」此外，第二局鋼龍的背部有一瞬間稍微弄到，但過了就沒事了，葉總坦言一開始確實有點擔心，「因為他剛上來，所以他如果受傷，就會少一個人，還好是沒事。」

龍隊本周5戰依序推出蔣銲、伍鐸、魔神龍、梅賽鍶、鋼龍，全數都繳出6局以上、失1分以下好投，合計34.1局失2分，防禦率只有0.52，護航龍隊的連勝之旅穩健推進。

葉總指出，因為有伍鐸在，所以有這樣的機會可以安排，也收到還不錯的結果，「重點是在伍鐸那邊，老實講，大家對他熟悉度滿高，通常會比較顧慮他，有沒有辦法像過去那麼順利解決對手，如果他狀況OK，這樣機率會滿大。」被問到是否還會再上半季再次出牌單周5洋？葉總表示，「應該有啦！我也不知道還剩幾場，但應該還有這個機會。」