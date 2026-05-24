中職／徵具體建言…兄弟連19局沒得分 首度大巨蛋遭3戰清盤

中信兄弟隊本季首度在台北大巨蛋作東，被味全龍隊修理得灰頭土臉，今天再以0：5輸球，吞下5連敗，這是台北大巨蛋2024年加入中職賽程以來，兄弟首度在這裡3連戰遭到橫掃。

兄弟由鄭浩均先發，以99球完成7.1局投球，被敲7安打、失4分，龍隊靠第四局朱育賢陽春砲開張分數，第六局王順和安打開路，儘管接下來兩棒滾地球都形成前位跑者出局，兩出局仍卡關在一壘有人，但朱育賢選保送，張政禹安打先帶1分打點，劉基鴻二壘打再送回2分，擴大為4：0領先。

兄弟並非沒有攻破龍隊洋投鋼龍的機會，四局下靠3安打攻占一出局、滿壘，岳東華打向游擊方向形成雙殺打，攻勢轉眼成空，最終鋼龍繳出一場6局無失分優質先發，相隔42天再奪勝投。

龍隊九局上李凱威選到保送，劉俊緯、張祐嘉安打再添分數，反觀兄弟全場分數掛蛋，連兩場被完封，連續19局沒有得分。

兄弟前兩年共4度在大巨蛋3連戰橫掃對手，風水輪流轉，本季首次的大巨蛋3連戰清盤，改由黃衫軍被吃乾抹淨。龍隊則是繼續推進回歸以來新高的8連勝，下一戰將挑戰1999年締造的隊史紀錄9連勝。