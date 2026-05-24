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中職／首局首打席挨轟歷史留名 鈴木駿輔有點不甘心

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
來台多年，鈴木駿輔已能用簡單中文和隊友互動、開玩笑，今天賽前還走向猿隊休息室，不靠翻譯就和前隊友林泓育討論起投球。記者葉姵妤／攝影
來台多年，鈴木駿輔已能用簡單中文和隊友互動、開玩笑，今天賽前還走向猿隊休息室，不靠翻譯就和前隊友林泓育討論起投球。記者葉姵妤／攝影

富邦悍將隊日籍投手鈴木駿輔昨天首度面對前東家樂天桃猿，先發7局失1分，拿下個人4連勝，他透露，昨天雖是客場出賽，但回到熟悉的桃園球場，感覺很輕鬆自在，但因首局被陳晨威敲全壘打歷史留名，讓他有些不甘心。

悍將隊昨天有張育成棒打艾菩樂，敲出生涯首支首局首打席全壘打，但下半局猿隊第1棒陳晨威也回敬1轟，締造中職37年來首次兩隊同場擊出首局首打席全壘打，鈴木駿輔成為苦主。

賽後鈴木駿輔也得知自己參與了這個「中職史上第一次」，他透過翻譯表示：「只要想到在紀錄上面留名，對於這個有點不甘心，因為這紀錄會一直被播送。」

兩名昔日隊友首次對決就挨轟，鈴木駿輔表示：「陳晨威真的是很厲害的打者，那顆球對方有好好掌握到。」碰巧兩人昨天賽後遇上，陳晨威告訴鈴木自己是「不小心的」，鈴木駿輔則指出：「陳晨威問我為什麼對他一直丟指叉球？我說對付他我只能一直用指叉球，他還用日文跟我說謝謝。」

鈴木駿輔過去曾效力於樂天桃猿隊，而自去年披上悍將戰袍後，昨天才是他首度登板迎戰前東家，回到昔日主場，鈴木駿輔說：「雖然是客場出賽，但感覺就像在主場，不管是投手丘或是現場的應援都很熟悉，能在輕鬆自在的狀況下投球。」

本季鈴木駿輔出賽6場，投出4場優質先發，戰績4勝0敗，防禦率2.92，今年整體表現相比過去更加出色。他提到，今年自己除了在技術層面有提升，一些細節包括心情轉變、對待比賽的方式都不有所不同，「總教練、教練團比較多日本人，他們會用比較嚴厲的方式對待我，自己對比賽的方式也有所改變。」

然而悍將總教練後藤光尊昨天賽後指出，自己對日本選手沒有特別嚴格，聽及這樣的說法，鈴木駿輔也爆出一陣大笑，他表示：「總教練都會特別看我丟球、問我丟球的問題，教練團之中都是知名的選手，能在優秀的人旁邊打球，每天都是新的學習。」

鈴木 中職 樂天桃猿

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