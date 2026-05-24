中職／「北方神秘力量」 張育成雙響砲背後有預言家

富邦悍將隊張育成昨天對戰樂天桃猿隊，在桃園球場演出單場雙響砲，開轟後回到休息室向隊友孔念恩「獻吻」，畫面引發熱議，孔念恩今天神秘地拋出一句「我是他的預言家」，張育成也解密背後的原因。

張育成昨天敲出單場第2轟回到休息室後，向孔念恩送上一吻，今天賽前被問到這件事，孔念恩神秘地要媒體向張育成本人詢問原因，但透露自己是「預言家、算命師」。

張育成隨後揭露孔念恩的神秘力量，「他昨天說我會打2支安打，當天我就打2支，他還說第3支安打要靠我自己，他是地下打擊教練。」

孔念恩預測隊友表現的準確度超高，張育成說，孔念恩光是預測他的表現，「預言4次、4次都是對的，還有一次在練習的時候，我在打iPitch，他就說『育成，我看你今天揮棒不行。』當天我真的就沒有安打，他真的是很邪門的人，後來我看到他，就叫他要講好話。」

而本周四對上統一獅隊的比賽，孔念恩在打擊時左腳因旋轉造成擠壓，經檢查後有發炎狀況，沒有傷及骨頭，昨天被降二軍。孔念恩指出，目前無法做爆發性的動作，先休息讓傷勢消炎，預計再過幾天就可以到二軍恢復訓練。