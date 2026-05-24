中職／看到先發第4棒嚇一跳 張趙紘本季初先發不敢太興奮

樂天桃猿隊今天迎戰富邦悍將隊，先發打線出現大亮點，20歲強打張趙紘本季首度先發上陣，扛起第4棒、指定打擊，賽前看了打序後他自己也嚇一跳，害羞地笑說：「很開心，終於先發了！」他也盼用好表現來回應教練的信任。

張趙紘為猿隊備受期待的潛力強打，本月18日被升上一軍，曾豪駒就告訴他「你是砲！」希望他能用發揮自己的優勢來幫助球隊。而他在昨天對上悍將隊的比賽，7局下代打上場，是他本季首次打擊機會，面對日籍投手鈴木駿輔，對決7球後擊出投手前滾地球出局。

昨天僅獲1次打擊機會，今天來到球場後，被隊友詢問今天打第幾棒，他才走到公布打序的白板前，一看嚇了一跳，本季首度獲得先發機會就擔任第4棒，張趙紘說：「我以為會打比較後面，但既然教練相信我，就要好好好表現。」

去年張趙紘在一軍出賽8場（4場先發），4月27日生涯初先發敲出首安，但之後6場出賽都沒有安打，他透露，「去年有點太亢奮，上去沒有想法，所以不能太興奮，會忘記當下自己在幹嘛。」因此今天先發上陣，他盼能用和昨天代打相同的心情上場。

今天悍將隊排出本土左投陳品宏先發，兩人相差一屆，在學生時代就熟識，國中、高中在桃園發展，張趙紘透露：「他是學長，國中就跟他很熟，很常會遇到，以前第一次打他的球還不熟他的球路，感覺比較難打，他又很高，第一印象是他投出來的球很噁心、很會跑。」

兩人都進入職業後，在二軍也有交手紀錄，如今要在一軍正式對決，張趙紘說：「他丟好球來我就就打啦！」他也盼自己能盡快在一軍累積經驗，上場後把每一個打席的內容打好。