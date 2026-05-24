中職／本季首度先發就扛第4棒！20歲張趙紘改寫隊史最年輕紀錄

樂天桃猿隊開季至今打擊狀況不理想，今天對上富邦悍將隊，先發打線再出新招，20歲強打張趙紘本季第一場先發就扛「四番」，擔任指定打擊，改寫李勛傑月初才創下的隊史最年輕第4棒紀錄，總教練曾豪駒表示：「讓他們去累積一些經驗。」

張趙紘去年在一軍出賽8場，17打數敲出1支二壘打。今年雖開季一軍出發，但只待2天、沒有出賽就被降回二軍，直到本月18日重新被拉上一軍，昨天對上悍將隊之戰獲得首次打擊機會，7局下代打上場，擊出滾地球出局。

今天獲得本季首次先發機會，張趙紘「空降」第4棒，是桃猿本季繼41歲林智平、40歲林泓育、21歲李勛傑後所啟用的第4名「四番」打者。而張趙紘今年3月才滿20歲，也改寫李勛傑本月初才寫下的紀錄（21歲106天），成為隊史最年輕第4棒。

對於這樣的安排，曾豪駒表示：「讓他們下場比賽，透過比賽去累積經驗，隊上兩個比較資深的學長（林智平、林泓育）在長期的比賽裡面，都會有一些疲勞出現，所以就稍微去調整一下陣容。」

張趙紘本季首度先發上陣就扛第4棒，曾總指出，希望每個人都能把自己最好的表現發揮出來，「在這個時期，球隊從開季到現在狀況還沒有非常穩定，希望年輕選手都可以把他們好的東西呈現出來，然後繼續維持下去。」