日職／古林睿煬二軍先發5局9K失3分 飆速153公里

相隔11天，日本職棒火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬再次於二軍登板，今天先發5局丟掉3分，投出高達9次三振，最快球速來到153公里，不過球隊最終以0比3落敗。

北海道日本火腿鬥士隊二軍今天面對東京養樂多燕子隊二軍，古林睿煬繼12日後再次出賽，開賽雖因四壞保送、被安打遭遇失分危機，但連抓3個出局數避免失分，第2、第3局則是連續6上6下。

4局上古林睿煬又是保送、被安打開局，但這次先被北村惠吾敲安丟掉1分，再因暴投掉分，製造三振後又被矢野泰二郎敲出二壘安打，丟掉第3分，接著才連抓2個出局數止血。

古林睿煬第5局又回穩投出3上3下，隨後退場休息，今天總計以74球投完5局，被敲4支安打，另有9次三振、2次四壞保送，二軍防禦率7.90。