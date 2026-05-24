快訊

椎間盤突出最大元兇竟不是坐姿、搬重物 醫揭首要主因「爸媽給的」

如何改革Fed？聯準會新任主席華許「5大金句」 一窺貨幣主張

逾半體育生英數待加強 張景森嘆「孩子非獎牌耗材」：廢除高中以下體育班

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／稱舉「打教下台」不是真心愛兄弟 平野惠一：要就寫具體內容

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊教頭平野惠一。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊教頭平野惠一。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊今年成為貧打球隊，兩位新聘的日籍打擊教練成為眾矢之的，昨天在台北大巨蛋本壘後方更出現「打教下台」的標語，總教練平野惠一直言：「如果是真心熱愛這支球隊，就不會做這樣的事情。」他表示，如果看板寫的內容非常具體，「像是第一棒要放誰、什麼時候應該如何作戰，那我覺得是好事。」

兄弟本季首度在台北大巨蛋擔任主場球隊，適逢球隊戰績低谷，昨天出現在本壘後方的一張標語引起話題，而這一戰兄弟又以0：2遭到123分鐘速殺，自然讓象迷更加不滿打擊表現。

今天賽前被問到這張標語，平野顯得不太開心，「我也一直教育選手，因為有球迷才有職棒，但如果有這樣的行動，也會讓選手覺得比較難過，不希望看到這種比較負面的言辭。」

平野表示，成績不好被罵、被講是正常，但誹謗、中傷的言論，像是「回日本」、「下台」這樣的標語令他相當不解，「身為總教練，讓球迷每天看得開心是我的使命，但對我而言，這樣的球迷，我不會說他是球迷，我不會為了有這樣行動的球迷去努力。」他說：「與其去關注那種球迷，不如關注落後還一直幫我們加油的球迷。」

被問到是否認為外界過度聚焦打擊教練，平野表示，職棒就是結果就是一切，但在結果背後還有很多東西，「在拿出成績前、上場之前的這一段，所做的事情與過程也很重要。不可能有球隊可以拿120勝，我們每年都很努力為了回應球迷期待，但不管是選手或球隊，要保持一直贏下去是不可能的事。」

平野惠一 中職 中信兄弟

延伸閱讀

中職／鬆散態度說明一切 中信兄弟走在「不正常軌道」中

中職／美式換成日式不對味？中信兄弟與日籍打教還在磨合中

中職／光總稱阿部雄大來台「需要很大勇氣」 林栚呈幫I人打開開關

中職／「對兄弟沒有贏很多」 葉總看新高7連勝「需要一點運氣」

相關新聞

中職／去年龍五、邦六翻身下周「天王山」？葉總：還太早

味全龍、富邦悍將隊確定將以排名前二於下周二、三在台北大巨蛋正面過招，去年的「龍五」、「邦六」，今年強勢翻轉戰力版圖，談到「天王山戰役」，龍隊教頭葉君璋直言「講這個還太早」，但也不諱言目前的悍將確實狀況很好。

中職／稱舉「打教下台」不是真心愛兄弟 平野惠一：要就寫具體內容

中信兄弟隊今年成為貧打球隊，兩位新聘的日籍打擊教練成為眾矢之的，昨天在台北大巨蛋本壘後方更出現「打教下台」的標語，總教練平野惠一直言：「如果是真心熱愛這支球隊，就不會做這樣的事情。」他表示，如果看板寫的內容非常具體，「像是第一棒要放誰、什麼時候應該如何作戰，那我覺得是好事。」

中職／兄弟時隔7年奪還「敲安仍3球3出局」紀錄 近7例當4次苦主

中信兄弟隊昨天只抵抗123分鐘就繳械，以0：2輸給味全龍隊，第5局的攻勢3球結束1局，打出中職已7年不見的紀錄，而兄弟堪稱這項紀錄的常客，史上21例當了8次苦主，若從「中信兄弟」球團史起始的2014年起算，更是7次就占了4次。

中職／悍將用36場追平去年上半季勝場數 2日籍投手貢獻6勝0敗

富邦悍將隊今天靠著鈴木駿輔先發7局失1分壓制前東家，加上張育成扛第1棒轟雙響砲，以3：1擊敗樂天桃猿隊，本季第21勝入袋，僅花36場比賽就追平去年上半季60場的勝場數（21勝39敗），目前與戰績領先的味全龍隊還有3場勝差。

中職／光總排第1棒讓他減壓 張育成敲雙響砲「盼突破壘上有人的壓力」

富邦悍將隊強打張育成近況正熱，今天被排為先發第1棒出賽，是他生涯第2度扛開路先鋒，在壘上沒人狀況下進行釋放火力，演出生涯第3次、本季第2次單場雙響砲，他也笑說：「希望可以突破壘上有人的壓力。」

中職／與陳晨威共寫「史上第一次」 張育成大笑曝當下反應：很生氣

富邦悍將、樂天桃猿之戰，今天首局就創中職37年首次兩隊同場擊出首局首打席全壘打的紀錄，張育成1局上率先開砲，下半局馬上就有陳晨威回敬一轟，張育成賽後透露當下的第一反應，「很生氣啊，很快就1：1了！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。