中職／稱舉「打教下台」不是真心愛兄弟 平野惠一：要就寫具體內容

中信兄弟隊今年成為貧打球隊，兩位新聘的日籍打擊教練成為眾矢之的，昨天在台北大巨蛋本壘後方更出現「打教下台」的標語，總教練平野惠一直言：「如果是真心熱愛這支球隊，就不會做這樣的事情。」他表示，如果看板寫的內容非常具體，「像是第一棒要放誰、什麼時候應該如何作戰，那我覺得是好事。」

兄弟本季首度在台北大巨蛋擔任主場球隊，適逢球隊戰績低谷，昨天出現在本壘後方的一張標語引起話題，而這一戰兄弟又以0：2遭到123分鐘速殺，自然讓象迷更加不滿打擊表現。

今天賽前被問到這張標語，平野顯得不太開心，「我也一直教育選手，因為有球迷才有職棒，但如果有這樣的行動，也會讓選手覺得比較難過，不希望看到這種比較負面的言辭。」

平野表示，成績不好被罵、被講是正常，但誹謗、中傷的言論，像是「回日本」、「下台」這樣的標語令他相當不解，「身為總教練，讓球迷每天看得開心是我的使命，但對我而言，這樣的球迷，我不會說他是球迷，我不會為了有這樣行動的球迷去努力。」他說：「與其去關注那種球迷，不如關注落後還一直幫我們加油的球迷。」

被問到是否認為外界過度聚焦打擊教練，平野表示，職棒就是結果就是一切，但在結果背後還有很多東西，「在拿出成績前、上場之前的這一段，所做的事情與過程也很重要。不可能有球隊可以拿120勝，我們每年都很努力為了回應球迷期待，但不管是選手或球隊，要保持一直贏下去是不可能的事。」