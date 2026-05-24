中職／去年龍五、邦六翻身下周「天王山」？葉總：還太早

味全龍、富邦悍將隊確定將以排名前二於下周二、三在台北大巨蛋正面過招，去年的「龍五」、「邦六」，今年強勢翻轉戰力版圖，談到「天王山戰役」，龍隊教頭葉君璋直言「講這個還太早」，但也不諱言目前的悍將確實狀況很好。

龍隊在5月14日吞下3連敗，當時領先統一獅隊只有0.5場勝差，與富邦悍將、台鋼雄鷹隊的差距則是1場，眼看龍頭岌岌可危，接下來卻是一波龍隊回歸後新高的7連勝加持，縱使悍將在這段期間也有優異的5勝2敗，還是只能看著龍隊的車尾燈漸行漸遠，下周的正面過招成為悍將想要縮小差距必須把握的戰役。

龍隊選手臻於成熟，在面對壓力之際完美體現。回顧去年上半季，龍隊在5月27日還以22勝16敗排名第一，卻上演「一路玩到掛」，在最後22場比賽打出7勝15敗，排名一路南下，最終只以29勝31敗排名第五；今年在追兵已到腳跟時，強勢拉出7連勝。

葉君璋對此表示，選手大多是前幾年就進來，經過很多好的與不好的過程，正因為遇過，所以知道怎樣應對，「比較知道怎樣去調適緊張和壓力，因為變成熟、變穩定了，很緊張的局面也可以知道用怎樣的心態去面對比賽。」他舉例來說，就像疲勞這件事，以前會覺得「身體累了怎麼辦？」現在知道把專注力放在某些點上，在某些點上就可以輕鬆一點。

葉君璋也坦言，龍隊現在戰績好，其實只是每場剛好有把握住機會，選手成熟後，知道要怎樣讓比賽往好的方向走，因此累積下來的結果，「不然說我們有把人家打得超嚴重嗎？其實沒有，我們沒有像富邦那樣可以打很多分，只是每場有把握到機會，不是說很多全壘打或很多安打。」

悍將下周將以第二之姿帶來挑戰，葉總表示，悍將成軍十年，也是一段滿長的時間，「有現在的成績，我覺得滿合理。」