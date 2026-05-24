中職／兄弟時隔7年奪還「敲安仍3球3出局」紀錄 近7例當4次苦主

中信兄弟隊昨天只抵抗123分鐘就繳械，以0：2輸給味全龍隊，第5局的攻勢3球結束1局，打出中職已7年不見的紀錄，而兄弟堪稱這項紀錄的常客，史上21例當了8次苦主，若從「中信兄弟」球團史起始的2014年起算，更是7次就占了4次。

龍隊昨天由洋投梅賽鍶先發8局僅被敲4安打、無失分，其中第五局首位打者岳東華攻擊第1球敲安上壘，高宇杰同樣攻擊第1球，打成二壘方向滾地球形成雙殺打，宋晟睿再打向游擊方向滾地球出局，同樣是打第1球。

單局只用3球取得3出局且其中包括1安打，這是中職史上第21例，兄弟共在苦主欄位出現8次，若從2014年起算的比例更誇張，共發生7次，而兄弟當了4次苦主。

「2014年起投手單局被敲安仍3球3出局案例」

日期｜「投手（球隊）」｜「對戰球隊」｜「打者」

2014年5月25日第6局｜江承峰（統一獅）｜中信兄弟｜徐睿擇、張民諺、黃泰龍

2014年9月2日第10局｜米吉亞（Lamigo桃猿）｜統一獅 ｜郭岱琦、林志祥、高志綱

2015年5月17日第3局｜羅力（義大犀牛）｜統一獅 ｜薛惟中、李育儒、林志祥

2017年8月6日第6局｜鄭承浩（Lamigo桃猿）｜中信兄弟 ｜周思齊、蔣智賢、張志豪

2018年4月21日第1局｜馬丁尼茲（統一獅） ｜Lamigo桃猿 ｜藍寅倫（刺殺）、林承飛（一壘打）、王柏融（雙殺打）

2019年6月8日第8局｜黃子鵬（Lamigo桃猿）｜中信兄弟｜詹子賢（一壘打）、張志豪（接殺）、陳文杰（雙殺打）

2026年5月23日第5局｜梅賽鍶（味全龍）｜中信兄弟｜岳東華（一壘打）、高宇杰（雙殺打）、宋晟睿（刺殺）

註：中職紀錄系統「每次打席結果」於2018年起納入

2014年起投手單局被敲安仍3球3出局案例。圖／AI製圖