快訊

數據中心達物理極限 黃仁勳：台積電是輝達突破傳輸極限後盾

中日關係在APEC部長會能破冰？日經產大臣：跟王文濤短暫站立交談

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／悍將用36場追平去年上半季勝場數 2日籍投手貢獻6勝0敗

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
悍將隊先發投手鈴木駿輔。圖／富邦將隊提供
悍將隊先發投手鈴木駿輔。圖／富邦將隊提供

富邦悍將隊今天靠著鈴木駿輔先發7局失1分壓制前東家，加上張育成扛第1棒轟雙響砲，以3：1擊敗樂天桃猿隊，本季第21勝入袋，僅花36場比賽就追平去年上半季60場的勝場數（21勝39敗），目前與戰績領先的味全龍隊還有3場勝差。

日籍投手鈴木駿輔自2025年轉戰富邦悍將隊後，首度回到桃園球場迎戰前東家桃猿，先發7局用89球，被揮出7支安打，因陳晨威的陽春砲失1分，拿下本季第4勝，且6場出賽維持不敗。

悍將總教練後藤光尊賽後評價鈴木駿輔此戰的好投，透過翻譯表示，「希望他每一次都可以投出像這樣的內容。」

悍將兩名日籍投手鈴木駿輔、阿部雄大，本季至今合計出賽8場拿下6勝，這之中球隊也只輸1場，後藤光尊表示：「這兩個投手的特色都不一樣，但都用自己的方式為球隊貢獻，希望他們可以用這個方式一直繼續保持。」

而身為日籍教頭，是否會對日籍選手特別嚴格？「光總」指出，對他們跟對陣中其他投手都是一樣的，只是跟他們可以直接用日文溝通，接著補充說明，「我常常會跟他們開玩笑，但這些玩笑裡面有很多是認真的。」

悍將強打張育成也提到，兩位日籍投手都很認真，每天都會看到他們提早到球場做自己該做的事，「不管是做治療、做小肌肉，或是重訓，這也一定會影響到大家，看到他們這麼認真，本土球員就會想跟他們一起認真起來，大家一起變得更強壯。」

中職 富邦悍將 陳晨威

延伸閱讀

中職／李東洺7局無失分奪5連勝 悍將擒獅改寫球團史上最速20勝

中職／張育成、陳晨威首局首打席互轟 聯盟史上第一次！

中職／曾家輝5局好投、林智平致勝一擊 桃猿3：2逆轉悍將收2連勝

中職／拿莫．伊漾代打轟助龍6連勝 開季二軍出發非狀況差

相關新聞

中職／張育成、陳晨威首局首打席互轟 聯盟史上第一次！

富邦悍將隊今天作客桃園棒球場，先發「變陣」再戰樂天桃猿隊，張育成生涯第2度扛開路先鋒，敲出生涯首支首局首打席全壘打，下半局猿隊陳晨威也回敬一轟，兩隊同場擊出首局首打席全壘打，寫下中職37年來的第一次。

中職／刻在血液裡的「問天」 羅戈看龍邦雙強回應：球季還很長

中信兄弟隊洋投羅戈來台三年，每年都有「問天」話題，本季至今防禦率僅2.83，但援護率是更低的1.17，悲情吞下5敗，與黎克、艾菩樂並列敗投王。羅戈不減對黃衫軍的信心，「重要的不是一個球季怎麼開始，而是怎麼結束。」

中職／張仁瑋4割火力扛游擊空缺 平野惠一談江坤宇歸隊守位安排

中信兄弟隊主戰游擊手江坤宇因大腿拉傷，5月8日降下二軍，張仁瑋從這一天起連續11場扛先發游擊手、第一棒，表現相當出色，總教練平野惠一也稱讚，阿瑋在第一棒的位置上努力做好自己工作。對於接下來江坤宇歸隊後，張仁瑋可能的角色定位安排，平野指出，多守位、固定守位各有利弊。

中職／悍將用36場追平去年上半季勝場數 2日籍投手貢獻6勝0敗

富邦悍將隊今天靠著鈴木駿輔先發7局失1分壓制前東家，加上張育成扛第1棒轟雙響砲，以3：1擊敗樂天桃猿隊，本季第21勝入袋，僅花36場比賽就追平去年上半季60場的勝場數（21勝39敗），目前與戰績領先的味全龍隊還有3場勝差。

中職／光總排第1棒讓他減壓 張育成敲雙響砲「盼突破壘上有人的壓力」

富邦悍將隊強打張育成近況正熱，今天被排為先發第1棒出賽，是他生涯第2度扛開路先鋒，在壘上沒人狀況下進行釋放火力，演出生涯第3次、本季第2次單場雙響砲，他也笑說：「希望可以突破壘上有人的壓力。」

中職／與陳晨威共寫「史上第一次」 張育成大笑曝當下反應：很生氣

富邦悍將、樂天桃猿之戰，今天首局就創中職37年首次兩隊同場擊出首局首打席全壘打的紀錄，張育成1局上率先開砲，下半局馬上就有陳晨威回敬一轟，張育成賽後透露當下的第一反應，「很生氣啊，很快就1：1了！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。