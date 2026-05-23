中職／悍將用36場追平去年上半季勝場數 2日籍投手貢獻6勝0敗

富邦悍將隊今天靠著鈴木駿輔先發7局失1分壓制前東家，加上張育成扛第1棒轟雙響砲，以3：1擊敗樂天桃猿隊，本季第21勝入袋，僅花36場比賽就追平去年上半季60場的勝場數（21勝39敗），目前與戰績領先的味全龍隊還有3場勝差。

日籍投手鈴木駿輔自2025年轉戰富邦悍將隊後，首度回到桃園球場迎戰前東家桃猿，先發7局用89球，被揮出7支安打，因陳晨威的陽春砲失1分，拿下本季第4勝，且6場出賽維持不敗。

悍將總教練後藤光尊賽後評價鈴木駿輔此戰的好投，透過翻譯表示，「希望他每一次都可以投出像這樣的內容。」

悍將兩名日籍投手鈴木駿輔、阿部雄大，本季至今合計出賽8場拿下6勝，這之中球隊也只輸1場，後藤光尊表示：「這兩個投手的特色都不一樣，但都用自己的方式為球隊貢獻，希望他們可以用這個方式一直繼續保持。」

而身為日籍教頭，是否會對日籍選手特別嚴格？「光總」指出，對他們跟對陣中其他投手都是一樣的，只是跟他們可以直接用日文溝通，接著補充說明，「我常常會跟他們開玩笑，但這些玩笑裡面有很多是認真的。」

悍將強打張育成也提到，兩位日籍投手都很認真，每天都會看到他們提早到球場做自己該做的事，「不管是做治療、做小肌肉，或是重訓，這也一定會影響到大家，看到他們這麼認真，本土球員就會想跟他們一起認真起來，大家一起變得更強壯。」