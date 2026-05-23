中職／光總排第1棒讓他減壓 張育成敲雙響砲「盼突破壘上有人的壓力」

富邦悍將隊強打張育成近況正熱，今天被排為先發第1棒出賽，是他生涯第2度扛開路先鋒，在壘上沒人狀況下進行釋放火力，演出生涯第3次、本季第2次單場雙響砲，他也笑說：「希望可以突破壘上有人的壓力。」

今天在賽前球隊宣布先發打序時，張育成聽到「第一棒、DH⋯⋯」心裡就有底，他坦言當下嚇了一跳，畢竟擔任開路先鋒不是自己習慣的位置，這也是他繼4月26日在台中洲際棒球場對戰中信兄弟後，生涯第2度擔任開路先鋒。

悍將總教練後藤光尊賽後解釋，張育成是近期球隊打擊率最好、上壘率最高的打者，「最主要是他在壘上有人時，會很想幫球隊貢獻、很想把跑者送回來，導致他有時候會有點太過用力，今天就讓他打舒服一點的棒次。」

張育成坦言，無論是打哪一個棒次，「只要壘上有人的時候，我都會很想把壘上的人送回來，就會給自己太大的壓力、太想要為球隊貢獻。」

今天張育成在第1局、第5局都是該局首名打者，面對艾菩樂各轟一發陽春彈，他認為，雖是打第1棒，但也沒有太多壓力釋放的感覺，「兩次都是剛好timming（擊球時間點）有對，看球都看得很清楚。」

他提到，能幫助到幫助球隊才是教練團有這樣安排的主要原因，其他結果就順其自然。有趣的是，張育成去年最後3轟，加上本季至今的6轟，清一色都是陽春彈。

張育成前一次開轟是5月2日在天母棒球場對上味全龍隊，也是單場雙響砲表現，他說：「上一次全壘打也隔滿久了，但全壘打是最難打的，現在的目標是每天都可以上壘、可以得分。」