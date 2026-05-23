快訊

數據中心達物理極限 黃仁勳：台積電是輝達突破傳輸極限後盾

中日關係在APEC部長會能破冰？日經產大臣：跟王文濤短暫站立交談

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／光總排第1棒讓他減壓 張育成敲雙響砲「盼突破壘上有人的壓力」

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
富邦悍將隊張育成單場雙響砲。圖／富邦悍將提供
富邦悍將隊張育成單場雙響砲。圖／富邦悍將提供

富邦悍將隊強打張育成近況正熱，今天被排為先發第1棒出賽，是他生涯第2度扛開路先鋒，在壘上沒人狀況下進行釋放火力，演出生涯第3次、本季第2次單場雙響砲，他也笑說：「希望可以突破壘上有人的壓力。」

今天在賽前球隊宣布先發打序時，張育成聽到「第一棒、DH⋯⋯」心裡就有底，他坦言當下嚇了一跳，畢竟擔任開路先鋒不是自己習慣的位置，這也是他繼4月26日在台中洲際棒球場對戰中信兄弟後，生涯第2度擔任開路先鋒。

悍將總教練後藤光尊賽後解釋，張育成是近期球隊打擊率最好、上壘率最高的打者，「最主要是他在壘上有人時，會很想幫球隊貢獻、很想把跑者送回來，導致他有時候會有點太過用力，今天就讓他打舒服一點的棒次。」

張育成坦言，無論是打哪一個棒次，「只要壘上有人的時候，我都會很想把壘上的人送回來，就會給自己太大的壓力、太想要為球隊貢獻。」

今天張育成在第1局、第5局都是該局首名打者，面對艾菩樂各轟一發陽春彈，他認為，雖是打第1棒，但也沒有太多壓力釋放的感覺，「兩次都是剛好timming（擊球時間點）有對，看球都看得很清楚。」

他提到，能幫助到幫助球隊才是教練團有這樣安排的主要原因，其他結果就順其自然。有趣的是，張育成去年最後3轟，加上本季至今的6轟，清一色都是陽春彈。

張育成前一次開轟是5月2日在天母棒球場對上味全龍隊，也是單場雙響砲表現，他說：「上一次全壘打也隔滿久了，但全壘打是最難打的，現在的目標是每天都可以上壘、可以得分。」

張育成 中職 富邦悍將

延伸閱讀

中職／張育成、陳晨威首局首打席互轟 聯盟史上第一次！

中職／張育成本季第2度雙響砲 鈴木駿輔帶頭封鎖前東家桃猿

中職／與陳晨威共寫「史上第一次」 張育成大笑曝當下反應：很生氣

中職／單場雙響砲轟破打擊低潮 李勛傑：想法簡單一點

相關新聞

中職／張育成、陳晨威首局首打席互轟 聯盟史上第一次！

富邦悍將隊今天作客桃園棒球場，先發「變陣」再戰樂天桃猿隊，張育成生涯第2度扛開路先鋒，敲出生涯首支首局首打席全壘打，下半局猿隊陳晨威也回敬一轟，兩隊同場擊出首局首打席全壘打，寫下中職37年來的第一次。

中職／刻在血液裡的「問天」 羅戈看龍邦雙強回應：球季還很長

中信兄弟隊洋投羅戈來台三年，每年都有「問天」話題，本季至今防禦率僅2.83，但援護率是更低的1.17，悲情吞下5敗，與黎克、艾菩樂並列敗投王。羅戈不減對黃衫軍的信心，「重要的不是一個球季怎麼開始，而是怎麼結束。」

中職／張仁瑋4割火力扛游擊空缺 平野惠一談江坤宇歸隊守位安排

中信兄弟隊主戰游擊手江坤宇因大腿拉傷，5月8日降下二軍，張仁瑋從這一天起連續11場扛先發游擊手、第一棒，表現相當出色，總教練平野惠一也稱讚，阿瑋在第一棒的位置上努力做好自己工作。對於接下來江坤宇歸隊後，張仁瑋可能的角色定位安排，平野指出，多守位、固定守位各有利弊。

中職／悍將用36場追平去年上半季勝場數 2日籍投手貢獻6勝0敗

富邦悍將隊今天靠著鈴木駿輔先發7局失1分壓制前東家，加上張育成扛第1棒轟雙響砲，以3：1擊敗樂天桃猿隊，本季第21勝入袋，僅花36場比賽就追平去年上半季60場的勝場數（21勝39敗），目前與戰績領先的味全龍隊還有3場勝差。

中職／光總排第1棒讓他減壓 張育成敲雙響砲「盼突破壘上有人的壓力」

富邦悍將隊強打張育成近況正熱，今天被排為先發第1棒出賽，是他生涯第2度扛開路先鋒，在壘上沒人狀況下進行釋放火力，演出生涯第3次、本季第2次單場雙響砲，他也笑說：「希望可以突破壘上有人的壓力。」

中職／與陳晨威共寫「史上第一次」 張育成大笑曝當下反應：很生氣

富邦悍將、樂天桃猿之戰，今天首局就創中職37年首次兩隊同場擊出首局首打席全壘打的紀錄，張育成1局上率先開砲，下半局馬上就有陳晨威回敬一轟，張育成賽後透露當下的第一反應，「很生氣啊，很快就1：1了！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。