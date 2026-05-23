中職／與陳晨威共寫「史上第一次」 張育成大笑曝當下反應：很生氣

富邦悍將、樂天桃猿之戰，今天首局就創中職37年首次兩隊同場擊出首局首打席全壘打的紀錄，張育成1局上率先開砲，下半局馬上就有陳晨威回敬一轟，張育成賽後透露當下的第一反應，「很生氣啊，很快就1：1了！」

張育成本季第2度擔任悍將開路先鋒，首局首打席面對桃猿洋投艾菩樂，抓第4球就開轟，先替球隊打下領先優勢，但下半局陳晨威率先上場打擊，面對悍將隊洋投鈴木駿輔也回敬一發全壘打。

賽後得知兩人同場締造中職「史上第一次」的紀錄，張育成驚訝直呼：「好酷喔！我也不知道。」但被問及看到陳晨威開轟時的反應，他大笑說，因為自己打下的領先馬上被追平，當下看到其實很生氣。

張育成接著表示，自己和陳晨威交情很不錯，「還是恭喜他，畢竟他最近稍微低潮，希望他越來越好，但是不要打我們就好。」