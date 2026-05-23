中職／28179人進場！兄弟首度周六「攻蛋」沒破3萬人

中信兄弟隊本季首度系列賽前進在台北大巨蛋作東，今天票房開出2萬8179人，為兄弟首度在大巨蛋周六場次未破3萬。

兄弟本季首度在台北大巨蛋舉辦系列賽，今天為「CHANNEL B K歌主題日」第二天，重磅焦點為「江南大叔」PSY時隔12年再於台灣演出，新世代女團KiiiKiii與香港歌手Tyson Yoshi也將在今天登場。

兄弟過去周六大巨蛋全數破3萬，2025年8月23日的3萬1001人已是最少，今天首度未破3萬，改寫隊史周六在大巨蛋最低票房。

今天PSY賽前先為兄弟擔任開球嘉賓，穿上42號黃衫搭配黑色西裝褲，他表示自己前一次來台灣已經是2014年，時隔12年，原本很擔心大家會不會認不出他，還猶豫要不要戴墨鏡，但擔心影響開球才沒戴。

他在開球前先打預防針，「最近有很多演出，所以肩膀有點不舒服。」兄弟安排自家隊內的大叔陳俊秀擔任接捕捕手，PSY第一球開出挖地瓜，不滿意的他當場要求「one more」，第二球依然挖地瓜，繼續要求再一球，罕見開球一連開了3球。

K歌主題日明天進入最終場，由鐵肺歌后Ailee與大勢男團RIIZE，以及擅長復古流行曲風的 icyball 冰球樂團帶來賽後演出。

中信兄弟隊在台北大巨蛋作東，Passion Sisters賽前表演。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊在台北大巨蛋作東，Passion Sisters賽前表演。記者陳正興／攝影