中職／前1打席已連看德保拉3顆變速 蔣少宏開轟已掌握跑法

味全龍隊今天靠蔣少宏第八局的兩分砲致勝，終場以2：0擊敗中信兄弟隊，寫下龍隊2021年回歸後的最長7連勝紀錄。蔣少宏還原開轟打席，其實從前一打席連看3顆變速球就種下端倪，「知道今天變速跑法，剛好變速失投被我掌握。」

此役上演投手戰，雙方前七局都沒有分數進帳，德保拉成為先鬆動的一方，八局張祐嘉代打先挨觸身球，蔣少宏補上兩分砲，德保拉最終仍完成8局投球，被敲5安打、失2分，而這兩分就成為兄弟無法跨越的障礙。

談到開轟打席，蔣少宏透露，「剛好前一打席對我連丟三顆變速，知道今天變速跑法。」他說那個打席設定高球，「剛好變速失投被我掌握。」

蔣少宏此役搭配梅賽鍶，引導出一場8局無失分好投，其中第五局兄弟的攻勢由首位打者岳東華第1球就敲安上壘，高宇杰同樣攻擊第1球，打成二壘方向滾地球形成雙殺打，宋晟睿再打向游擊方向滾地球出局，同樣是打第1球。梅賽鍶該局只用3球取得3出局，其中包括1安打，為中職史上第21例。

「很特別，第一次遇到。」蔣少宏指出，「很快兩出局沒想到他會打第一顆，沒想到第一顆就真的打了。」

龍隊推進7連勝，改寫龍隊重生後的新高，今年透過「龍圈圈」凝聚氣勢，蔣少宏也透露，「其實往年都有在做這件事，只是今年大家氣氛更熱絡，讓自己充滿正能量，鼓勵我的隊友、成就他人，讓全隊氣氛更強、凝聚力更好。」他也好奇詢問若溯及隊史的最長連勝紀錄是多少（9連勝），但趕緊回應：「我們一場一場來，先不想那麼多。」