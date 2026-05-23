中職／張育成本季第2度雙響砲 鈴木駿輔帶頭封鎖前東家桃猿

富邦悍將隊今天作客桃園棒球場迎戰樂天桃猿，張育成扮演「超級核彈頭」，生涯第二度擔任開路先鋒就轟出雙響砲，加上鈴木駿輔7局失1分壓制前東家，終場悍將以3：1勝出，拿下本季第21勝，近13場比賽僅吞3敗。

張育成繼4月26日在台中洲際棒球場對戰中信兄弟後，生涯第二度擔任先發第1棒，面對猿隊先發投手艾菩樂，抓第4球敲出中右外野方向的全壘打，是他生涯首支首打席全壘打，替悍將打下1：0領先。

1局下桃猿打下馬上有所回應，陳晨威抓「前隊友」鈴木駿輔投出的第2球轟出右外野大牆，個人本季第4轟、生涯第3支首局首打席全壘打，一棒將比數扳平，同時寫下中職37年首次兩隊同場敲出首局首打席全壘打的紀錄。

悍將隊接著在3局上由池恩齊敲出安打，接著推進上二壘，申皓瑋擊出三壘方向滾地球造成對手失誤，悍將攻佔一、三壘，林澤彬敲出安打送回超前分，但一壘上的申皓瑋在二壘前遭到右外野手李勛傑的回傳球觸殺，結束攻勢。

5局上悍將張育成率先上場打擊，抓第2球再轟出一發左外野陽春全壘打，是他本季第2度、生涯第3度單場雙響砲，本季累積6轟，與蘇智傑、朱育賢並列聯盟全壘打榜首位，也幫悍將以打下保險分。

鈴木駿輔首度迎戰前東家桃猿，先發7局用89球，被揮出7支安打（1轟），送出4次三振，失1分，拿下本季第4勝，本季先發6場，戰績4勝0敗。

艾菩樂今天先發6局，被敲9支安打，包括2發陽春砲，有2次保送，送出2次三振，失3分（2分自責分），之後3任牛棚投手邱駿威、舒治浩、莊昕諺登板各投1局皆無失分，但打線能沒追回失分。艾菩樂承擔敗投，本季出賽8場，戰績1勝6敗，登上聯盟敗投王。