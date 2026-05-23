中職／「對兄弟沒有贏很多」 葉總看新高7連勝「需要一點運氣」

味全龍隊今天以2：0擊敗中信兄弟隊，推進7連勝，改寫龍隊2021年回歸後的最長連勝紀錄，總教練葉君璋也說不容易，這兩場都在最後時刻靠全壘打贏球，葉總坦言看得出來打線狀況不到特別好，但就是會有人跳出來。

龍隊今天由洋投梅賽鍶8局無失分領銜，8局上蔣少宏的兩分砲一棒打下優勢，九局交由林凱威關門成功，兄弟吞下4連敗，龍隊則是取得7連勝。

葉總表示，梅賽鍶近兩場狀況都不錯，「他想要的位置、球種，都有辦法照他所想的去投，對方要打也沒辦法打得很好。」用球數95球未續投9局挑戰完封勝，葉總表示交給投手教練去安排，「他第八局結束就說下一局凱威，我也說OK。」

龍隊2021年回歸後，共3度6連勝，全數都在下一場止住連勝之旅，葉總聽聞7連勝寫下新紀錄也訝異，「真的嗎？那繼續保持。」他指出，今年要拉出較長的連勝確實很難，「今年每隊都滿不錯，包括兄弟對我們，我們也沒有特別贏很多，主要每隊都提升，要連勝除了狀況好之外，可能還要一點運氣。」

他也提到，這兩場都在最後時刻靠全壘打贏球，看得出來打線狀況不到很好，但就是會有人在關鍵時刻跳出來，「就像昨天拿莫、今天蔣少宏。」他感嘆球員的成長，「我們這些球員還不錯，隨時有人可以幫助球隊贏球，成熟球隊大概是這樣。」