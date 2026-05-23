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中職／兄弟101種輸法 味全龍7連勝改寫重生後最長紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
蔣少宏第八局擊出兩分砲。記者陳正興／攝影
蔣少宏第八局擊出兩分砲。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊陷入悲慘地獄，昨天九局上遭到味全龍隊驚天爆擊，今天則是一路掛蛋，龍隊靠蔣少宏第八局的兩分砲致勝，終場以2：0贏球，兄弟吞下4連敗，龍隊7連勝則是刷新2021年回歸以來的最長連勝紀錄。

此役上演投手戰，雙方前七局都沒有分數進帳，德保拉成為先鬆動的一方，八局張祐嘉代打先挨觸身球，蔣少宏補上兩分砲，德保拉最終仍完成8局投球，被敲5安打、失2分，而這兩分就成為兄弟無法跨越的障礙。

龍隊由洋投梅賽鍶把關，兄弟開賽連續6位打者滾地球出局，才在第三局由首位打者岳東華敲出二壘打，宋晟睿也選到保送，一出局、一二壘有人局面，張仁瑋遭到三振，岳政華則是擊出一壘方向平飛球遭到沒收。

梅賽鍶第四局、第五局同樣都讓首位打者上壘，但都力保不失，包括第五局以3球抓下3出局數。

梅賽鍶前8局投完共用95球，僅被敲4安打、無失分，第九局換上林凱威關門，首位打者岳政華就敲內野安打，最終仍順利守成。

味全龍隊洋投梅賽鍶8局無失分。記者陳正興／攝影
味全龍隊洋投梅賽鍶8局無失分。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊先發投手德保拉8局失2分。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊先發投手德保拉8局失2分。記者陳正興／攝影

味全龍 中職 岳東華

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