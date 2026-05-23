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全障運／一日三破全國紀錄 林育夙差0.97秒無緣亞帕運標準嘆可惜

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
林育夙在男子肢障S5級50公尺仰式游出43秒24，雖打破全國紀錄，仍與亞帕運參賽標準差0.97秒，賽後坦言感到可惜。圖／新北市體育局提供
林育夙在男子肢障S5級50公尺仰式游出43秒24，雖打破全國紀錄，仍與亞帕運參賽標準差0.97秒，賽後坦言感到可惜。圖／新北市體育局提供

全國身心障礙國民運動會游泳賽事今天在台北市立大學詩欣館游泳池舉行，代表澎湖縣出賽的林育夙挑戰男子肢障S5級100公尺自由式、50公尺蝶式與50公尺仰式，一口氣打破3項全國紀錄，不過拿手的50公尺仰式仍差0.97秒未達亞帕運參賽標準，讓他賽後直呼可惜。

林育夙天生失去雙臂，因脊椎側彎接受水療接觸游泳，國小時便跟著校隊訓練，在隊友與老師鼓勵下，逐漸從游泳中找到快樂與成就感。對他而言，游泳不只是復健運動，更成為持續自我突破的目標，一路游成全國紀錄保持人。

「我專攻仰式，想爭取亞帕運參賽資格，雖然有進步，但沒有游好。」林育夙表示，這次以S5級參賽，鎖定上屆亞帕運S5級50公尺仰式第6名成績作為目標，最後僅差0.97秒未能達標，讓他感到相當遺憾。

他說，這次共報名6項賽事，除了蛙式不是專項外，「每一項都希望能破全國紀錄」。

林育夙原本屬於肢障S6級，今年3月赴西班牙參賽後，經國際重新分級為S5級，也獲國內賽事認可。最大差別在於，過去主攻100公尺仰式，如今改為50公尺仰式，訓練與調整方向都不同。

不過，他僅花2個月時間，就從在西班牙游出的44秒多，進步到今天的43秒24，也讓他對未來更有信心。

國內接下來缺乏專屬帕拉運動員參與的游泳賽事，林育夙坦言，接下來將爭取參加中正盃機會，持續挑戰亞帕運門檻。林堅定地說「我會很認真，希望能爭取到機會。」

林育夙在男子肢障S5級50公尺仰式游出43秒24，雖打破全國紀錄，仍與亞帕運參賽標準差0.97秒，賽後坦言感到可惜。圖／新北市體育局提供
林育夙在男子肢障S5級50公尺仰式游出43秒24，雖打破全國紀錄，仍與亞帕運參賽標準差0.97秒，賽後坦言感到可惜。圖／新北市體育局提供

林育夙在男子肢障S5級50公尺仰式游出43秒24，雖打破全國紀錄，仍與亞帕運參賽標準差0.97秒，賽後坦言感到可惜。圖／新北市體育局提供
林育夙在男子肢障S5級50公尺仰式游出43秒24，雖打破全國紀錄，仍與亞帕運參賽標準差0.97秒，賽後坦言感到可惜。圖／新北市體育局提供

林育夙在男子肢障S5級50公尺仰式游出43秒24，雖打破全國紀錄，仍與亞帕運參賽標準差0.97秒，賽後坦言感到可惜。圖／新北市體育局提供
林育夙在男子肢障S5級50公尺仰式游出43秒24，雖打破全國紀錄，仍與亞帕運參賽標準差0.97秒，賽後坦言感到可惜。圖／新北市體育局提供

澎湖縣 台北市立大學

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