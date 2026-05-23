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中職／球速大突破場場摸到150公里 陳克羿明迎本季初先發

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿隊陳克羿。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿隊陳克羿。記者葉姵妤／攝影

樂天桃猿隊明天將啟用本季第3位本土先發，由陳克羿登板出戰富邦悍將隊，是他本季首度先發，今年球速不僅突破150公里，更能場場穩定飆速，他也盼自己能把近期在二軍的好表現帶上一軍、盡力發揮。

26歲的陳克羿過去4年在一軍合計出賽38場，其中有35場先發，拿下10勝17敗，是球隊希望能扛起先發輪值的投手戰力之一。今年他也在春訓初期就展現絕佳狀況，但之後因為想太多讓自己亂了調，在二軍持續調整後，慢慢找回年初的好感覺。

陳克羿指出，今年自己在春訓時狀況非常好，「這是我第一次春訓狀況這麼好，球速也有提升。」他在2月赴石垣島參與亞洲門戶交流賽時，球速就飆到150公里，返台的熱身賽也維持高檔狀態。

然而之後在熱身賽因控球失準，他在找問題時，也讓自己越投越亂，「那時候在修正控球，因為太想要追求好球，結果變成一直投到紅中、一直被打安打。」之後二軍投手教練黃緯晟也協助他修正動作，提升穩定性，且讓他更知道如何運用身體的連動。

陳克羿一度懷疑，是不是因為今年球速提升，導致自己對球的控制能力變差，後來發現其實最大問題只是自己「想法太複雜」，「其實根本不是那些問題，就是自己想法太多，把自己投亂了，照原本的方式丟其實就不會差太多。」之後也逐漸找回平衡點。

今年陳克羿在亞洲門戶交流賽一度被現場測速槍測到最快球速達153公里，但他自己也知道，當時現場算是「快樂槍」，然而靠著累積下來的重訓，今年在速度上確實看到成效，極速和均速確實都有明顯提升，「今年是第一次突破150公里，每一場出賽基本上也都可以摸到150公里。」

直到5月下旬才等到今年初登一軍的機會，陳克羿盼明天以投滿5局為最低標準，「至少要投5局，讓球隊的負擔沒有那麼大。」

中職 樂天桃猿 陳克羿

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