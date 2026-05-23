中職／張育成、陳晨威首局首打席互轟 聯盟史上第一次！

富邦悍將隊今天作客桃園棒球場，先發「變陣」再戰樂天桃猿隊，張育成生涯第2度扛開路先鋒，敲出生涯首支首局首打席全壘打，下半局猿隊陳晨威也回敬一轟，兩隊同場擊出首局首打席全壘打，寫下中職37年來的第一次。

張育成在4月26日於洲際球場對上中信兄弟隊之戰，生涯首度扛先發第1棒，4打數沒有安打，選到1次保送上壘，而今天賽前悍將先發名單亮牌後，張育成第二度被排為第1棒、指定打擊。

張育成開賽面對猿隊先發投手艾菩樂，在2好1壞球數落後的情況下，轟出右外野方向的陽春全壘打，是他本季第5發全壘打，也是生涯首支首打席全壘打。

但悍將隊的領先優勢沒有維持太久，下半局桃猿隊進攻，首度面對日籍「前隊友」鈴木駿輔，陳晨威一上場也轟出一發右外野陽春全壘打，是他本季第4轟、生涯第3支首局首打席全壘打，一棒將比數扳平。