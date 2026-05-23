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中職／張政禹找弟弟張士綸徹夜聊5小時 助「走出心魔」

中央社／ 台北23日電

中職中信兄弟野手張士綸昨天代跑上場，場上味全龍游擊手哥哥張政禹對他笑了一下。張政禹前陣子找他徹夜長談約5個小時，勉勵任何失敗都是養分，希望幫助弟弟「走出心魔」。

兄弟隊昨天讓21歲野手張士綸升上一軍，比賽後半段代跑上場，而龍隊游擊手張政禹是他的哥哥，被鏡頭捕捉到張政禹對著張士綸的方向笑，但他沒有特別回應。

張士綸今天賽前受訪表示，眼角有瞄到哥哥在笑，但不敢看哥哥、怕自己會笑出來，也有點緊張，知道當下的場合不適合，但有跟龍隊二壘手李凱威打個招呼。

張士綸透露，先前放假在家時，某天晚上哥哥找他徹夜長談，要他專注當下，不要去想過去的不好，也不要預想未來，幫助他「走出心魔」。張士綸之後在16日的二軍比賽時，就演出單場5安好表現。

張政禹則表示，因看到弟弟的一些小缺點，知道他心態有點急，想要爭取上一軍的機會，但能否上一軍無法控制，希望他享受打球的感覺。他覺得弟弟其實打得不錯，相對不穩定的就是守備。

兩人當時從晚間約10時聊到隔夜凌晨3時，張政禹表示，其實弟弟個性也很衝，只是要衝對地方，很多東西需要細膩一點。張政禹笑說，看到他代跑上場，因此對著他笑，「但他臉很嚴肅、不知道在兇什麼」；賽後一起吃飯時，弟弟才說很緊張、一直流手汗。

張政禹表示，一直鼓勵弟弟，上場不用怕失敗，但很多東西親身體驗才會知道，需要時間的累積，不要害怕失敗，「失敗的任何東西，都會成為養分。」希望弟弟可以更從容，把二軍學到的東西帶到一軍。

中職 李凱威 張政禹

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