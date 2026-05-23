中職／沒試用過PitchCom戴了直接上 林子崴用聽的反而分心

樂天桃猿隊新購入的PitchCom（電子暗號發送器）本周到手之後，選手沒有經過適應期就直接戴上場使用，昨天投手也因不太習慣稍受影響，包括先發投手曾家輝、中繼上場的林子崴都索性改回讓捕手用手打暗號。

曾家輝昨天賽前在牛棚時，雖有先試著使用PitchCom，但他坦言，實際比賽時的狀況和牛棚時不同，上了場後因節奏被打亂，第一局還沒投完就喊停，讓捕手恢復用手比暗號。

左投林子崴則是賽前還沒有機會試用，第6局戴了就直接上場使用，但他直呼，「跟自己想的有點不太一樣，本來以為只要確定有聽到聲音就好，但好像不是這樣。」

林子崴表示，由捕手比暗號，就會習慣一直看著捕手，目標很固定，使用PitchCom時，聽完後還要重新找目標，因還未適應，節奏沒有那麼好，甚至會因此分心，「就算聽到聲音之後，我也會沒辦法思考要丟什麼球，上一刻在想要丟的球，還有打者的動機這些，聽完之後就有點亂掉了。」

因此昨天6局上投到一、二壘有人時，林子崴就改回讓捕手用手比暗號，找回熟悉的節奏，也成功化解危機。他坦言，自己還需要適應一下使用PitchCom的感覺和節奏。

而昨天他在登板時，還因聽不到PitchCom的聲音，在投手丘上多次搖頭，賽後捕手宋嘉翔解釋，因PitchCom的聲音大小不一致，在吵雜的環境之下有些暗號聽不到，球團情蒐人員今天也重新錄音做出調整。

至於昨天林子崴投到7局上又被二壘跑者盜上三壘，他也有些懊惱，「之後要更再注意一點，壘上有人時，自己的投球節奏要加快一點，知道問題在哪裡，就要去做修正。」