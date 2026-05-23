中職／中信兄弟張仁瑋近期表現穩定 總教練盼更進步

中職中信兄弟隊野手張仁瑋近期固定打1棒、守游擊，維持不錯表現，總教練平野惠一表示，當多守位工具人或者固定守位各有利弊，希望張仁瑋無論在什麼角色都可以更進步。

張仁瑋近期出賽維持穩定表現，昨天與味全龍隊交手，總計4打數敲出2支安打，跑出2次盜壘成功，近期連11場出賽敲安，賽前打擊率3成33；平野惠一肯定張仁瑋表現穩定，身為球隊第1棒，努力每天做好該做的工作，但還是需要持續進步才行。

被問起張仁瑋的守位是否就會固定在游擊，平野惠一表示，過去自己球員生涯也曾一下守二壘、一下守外野，知道多守位其實很辛苦。

平野惠一表示，目前張仁瑋的定位就是開路先鋒第1棒、游擊手的角色，但游擊手江坤宇歸隊後就會形成競爭關係。

平野惠一認為，無論是工具人、還是固定守位，都不能只看一面，各有利弊，多重守位雖然很辛苦，但也因為多守位，可能在一軍的機會更多，重要的不是教練團去決定球員是什麼角色，而是無論扮演什麼角色，都期待球員可以更進步。