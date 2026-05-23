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中職／張仁瑋4割火力扛游擊空缺 平野惠一談江坤宇歸隊守位安排

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊總教練平野惠一。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊主戰游擊手江坤宇因大腿拉傷，5月8日降下二軍，張仁瑋從這一天起連續11場扛先發游擊手、第一棒，表現相當出色，總教練平野惠一也稱讚，阿瑋在第一棒的位置上努力做好自己工作。對於接下來江坤宇歸隊後，張仁瑋可能的角色定位安排，平野指出，多守位、固定守位各有利弊。

從5月8日的比賽起算，至昨天賽後一共10場比賽，張仁瑋合計41打數敲出17支安打，打擊率高達0.415，稱職扛起「游擊小白豬」缺陣的空缺。

江坤宇昨天已在二軍開始出賽，外界關心他歸隊後的隊形安排，平野表示，如果要讓張仁瑋負責多守位，要顧慮的地方就會比較多，當然也希望可以給他固定的角色。他以自己舉例，「我以前也有一樣經驗，常常今天守內野，隔天變成守外野，知道多守位的辛苦。」

平野表示，現階段將張仁瑋放在游擊，阿坤回來後，勢必會有競爭，但張仁瑋的多守位同時也讓自己在一軍會有較多機會，「其實各有利弊，希望的是不是我們要去決定他的角色，而是不論在什麼位置上，他都能有所進步。」

中職 江坤宇 平野惠一

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