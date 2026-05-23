中職／林孝程過度換氣卻找不到原因 珍惜健康時候全力拚

中職味全龍隊野手林孝程昨天比賽，因跑壘出現過度換氣狀況。過度換氣發生過3、4次卻找不到原因，讓他一度想離開球場；他有感而發，珍惜場上健康時候、當下都全力拚。

中職味全龍隊昨天在台北大巨蛋與中信兄弟交手，龍隊林孝程9局上靠著內野安打上壘，因為試圖盜壘，滑壘過頭，用手撐地、胸口震了一下，開始有不舒服感覺，感覺吸不太到空氣。

林孝程表示，那個打席壘間往返多次、比較累，還好接著拿莫．伊漾就開轟，讓他有喘息空間，有看到總教練葉君璋手勢，要他緩一點；他笑說，拿莫．伊漾開轟後跑得有點快，本來想要跟拿莫．伊漾說慢一點，讓拿莫．伊漾多做一些慶祝手勢。

林孝程表示，過度換氣狀況找不到原因比較麻煩，在大學期間就有發生過，之前也發生過3、4次，但家族都沒有心臟病相關疾病。

過度換氣除了吸不到空氣，還會有眼前發黑、頭昏症狀，林孝程坦言，運動賽場上很多狀況都在一瞬間，因為這個症狀，前兩年也曾想過是否就不要打棒球了，但後來覺得還能打就繼續打。

林孝程因此有感而發，珍惜能在場上健康打球時候，上了場每個當下都會盡全力表現。