快訊

美國公布第二批外星文件 美軍F-16戰機擊落UFO畫面曝光

網紅「吃屎哥」突蛋襲柯文哲 吳怡萱氣炸提告：絕不讓鼠輩橫行

黃仁勳私人飛機抵台 今晚將現身Meet‑A‑Claw活動

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／吃早餐巧遇高國輝被點醒 陳真本季初登一軍先發上陣

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
陳真本季首度登錄一軍。記者葉姵妤／攝影
陳真本季首度登錄一軍。記者葉姵妤／攝影

富邦悍將隊外野生力軍報到！陳真本季首度登錄一軍，今天一早從嘉義北上前往桃園球場與一軍會和，並在今天對上樂天桃猿隊的賽事先發上陣，擔任先發第7棒、右外野手。

陳真去年在一軍出賽88場寫生涯新高，今年春訓因側腹拉傷進傷兵名單，因此缺席官辦熱身賽，並且在二軍開季之後才歸隊，但之後打擊狀況有些下滑，他透露，當時看著一軍的隊友們狀況正好，自己也想替球隊貢獻，急於求表現卻造成反效果。

「中間那段時間，我會一直想說，我是不是要更好，因為前陣子看大家狀況都不錯，我也很想上來一軍貢獻，一直在等，就越來越急。」陳真坦言，自己一直在想「我是不是要打更好？」、「是不是要打更多全壘打？」，導致揮棒節奏和機制都有點跑掉。

陳真本季初登一軍，還請隊友林澤彬協助說明賽前練習安排。記者葉姵妤／攝影
陳真本季初登一軍，還請隊友林澤彬協助說明賽前練習安排。記者葉姵妤／攝影

陳真指出，這期間二軍的教練團包括林哲瑄、陳品捷教練都持續斷協助他，而碰巧上周休假回家時，吃早餐巧遇住附近的「鄰居」、悍將一軍打擊教練高國輝，也獲得一番提點。

「輝哥說他有看我的比賽，看我的狀況，所以有跟我說我的問題在哪裡，他說我的節奏有點跑掉，中間有一些不錯的擊球，但我自己太在意結果，還沒上去打就在想結果。」陳真指出，國輝教練和他講了許多，除了技術，也包括心理層面的引導。

而回到二軍後，昨天單場敲2安，包括一發陽春全壘打，晚間就接到升上一軍的通知，一早趕往桃園報到。本季首度登一軍，陳真坦言「興奮大於緊張」，「因為我官辦熱身賽也沒出賽，這算是今年第一場一軍強度的比賽。」

高國輝 中職 樂天

延伸閱讀

中職／黎克手肘不適讓游竣宥迎生涯初先發 王建民：他滿有鬥志

中職／威能帝「投球不在狀況內」 臨時降二軍接受檢查

中職／透過內部競爭壯大富邦悍將 林威助秀漂亮一手

中職／桃猿PitchCom到貨後直接一軍啟用 投捕都還在適應

相關新聞

中職／刻在血液裡的「問天」 羅戈看龍邦雙強回應：球季還很長

中信兄弟隊洋投羅戈來台三年，每年都有「問天」話題，本季至今防禦率僅2.83，但援護率是更低的1.17，悲情吞下5敗，與黎克、艾菩樂並列敗投王。羅戈不減對黃衫軍的信心，「重要的不是一個球季怎麼開始，而是怎麼結束。」

中職／威能帝「投球不在狀況內」 臨時降二軍接受檢查

樂天桃猿隊周日在主場對上富邦悍將隊，將啟用本季第3位本土投手，由陳克羿升一軍迎接本季初先發，王牌洋投威能帝則是因身體疲勞跳過先發，原本評估下周就能回歸輪值，但今天牛棚後狀況不見好轉，猿隊決定將他降二軍，並安排他接受近一步檢查。

中職／張仁瑋4割火力扛游擊空缺 平野惠一談江坤宇歸隊守位安排

中信兄弟隊主戰游擊手江坤宇因大腿拉傷，5月8日降下二軍，張仁瑋從這一天起連續11場扛先發游擊手、第一棒，表現相當出色，總教練平野惠一也稱讚，阿瑋在第一棒的位置上努力做好自己工作。對於接下來江坤宇歸隊後，張仁瑋可能的角色定位安排，平野指出，多守位、固定守位各有利弊。

中職／張育成、陳晨威首局首打席互轟 中職史上第一次！

富邦悍將隊今天作客桃園棒球場，先發「變陣」再戰樂天桃猿隊，張育成生涯第2度扛開路先鋒，敲出生涯首支首局首打席全壘打，下半局猿隊陳晨威也回敬一轟，兩隊同場擊出首局首打席全壘打，寫下中職37年來的第一次。

中職／沒試用過PitchCom戴了直接上 林子崴用聽的反而分心

樂天桃猿隊新購入的PitchCom（電子暗號發送器）本周到手之後，選手沒有經過適應期就直接戴上場使用，昨天投手也因不太習慣稍受影響，包括先發投手曾家輝、中繼上場的林子崴都索性改回讓捕手用手打暗號。

中職／吃早餐巧遇高國輝被點醒 陳真本季初登一軍先發上陣

富邦悍將隊外野生力軍報到！陳真本季首度登錄一軍，今天一早從嘉義北上前往桃園球場與一軍會和，並在今天對上樂天桃猿隊的賽事先發上陣，擔任先發第7棒、右外野手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。