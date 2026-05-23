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中職／吃早餐巧遇高國輝被點醒 陳真本季初登一軍先發上陣
富邦悍將隊外野生力軍報到！陳真本季首度登錄一軍，今天一早從嘉義北上前往桃園球場與一軍會和，並在今天對上樂天桃猿隊的賽事先發上陣，擔任先發第7棒、右外野手。
陳真去年在一軍出賽88場寫生涯新高，今年春訓因側腹拉傷進傷兵名單，因此缺席官辦熱身賽，並且在二軍開季之後才歸隊，但之後打擊狀況有些下滑，他透露，當時看著一軍的隊友們狀況正好，自己也想替球隊貢獻，急於求表現卻造成反效果。
「中間那段時間，我會一直想說，我是不是要更好，因為前陣子看大家狀況都不錯，我也很想上來一軍貢獻，一直在等，就越來越急。」陳真坦言，自己一直在想「我是不是要打更好？」、「是不是要打更多全壘打？」，導致揮棒節奏和機制都有點跑掉。
陳真指出，這期間二軍的教練團包括林哲瑄、陳品捷教練都持續斷協助他，而碰巧上周休假回家時，吃早餐巧遇住附近的「鄰居」、悍將一軍打擊教練高國輝，也獲得一番提點。
「輝哥說他有看我的比賽，看我的狀況，所以有跟我說我的問題在哪裡，他說我的節奏有點跑掉，中間有一些不錯的擊球，但我自己太在意結果，還沒上去打就在想結果。」陳真指出，國輝教練和他講了許多，除了技術，也包括心理層面的引導。
而回到二軍後，昨天單場敲2安，包括一發陽春全壘打，晚間就接到升上一軍的通知，一早趕往桃園報到。本季首度登一軍，陳真坦言「興奮大於緊張」，「因為我官辦熱身賽也沒出賽，這算是今年第一場一軍強度的比賽。」
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