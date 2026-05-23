中職／林孝程二壘跌一跤又釀換氣過度 曝曾一度想過不要打了

味全龍隊「音速小子」林孝程昨天跑壘後發生換氣過度的狀況，引起外界擔憂，後續仍完成比賽，今天也繼續先發出賽。林孝程過去已有好幾次相同經歷，更坦言前兩年正好碰到成績載浮載沉時，甚至一度想過是不是乾脆就不要打了。

龍隊昨天靠9局上6分大局以7：2逆轉擊敗中信兄弟隊，林孝程為該局首位打者，先敲內野安打，後續在盜壘嘗試時滑二壘過頭，「手撐一下就胸口震到，我又馬上再跑一趟，越來越吸不到氣。」畫面捕捉到岳東華當時想要伸手扶他，展現球場上暖心一幕，林孝程則透露：「我有看到他好像要扶我，但因為play在進行，所以我就不敢。」

後來拿莫．伊漾敲全壘打，讓林孝程可以慢慢跑，他也心想可以喘一下，但跑一跑過三壘就很暈，「所以就慢慢跑，但拿莫有點快，本來想走過去叫他慢一點、再多做一點動作。」

林孝程指出，已經遇過3、4次類似狀況，最早是在大學時，通常是在比較熱或跑比較多趟時會遇到，防護員也會幫忙多注意，如果看他出汗較多，就會拿些東西給他補給，「找不到原因，家裡也沒有心臟的問題，一樣就是全力去做當下每個play，好好珍惜在場上健康的時候。」

越說越悲壯，讓採訪氣氛凝重起來，林孝程坦言，「前兩年剛好比較載浮載沉，有想過身體狀況是不是乾脆就不要打了，後面有比較少這個狀況，想說可以打就繼續打。」家人當人也會擔心，他笑笑說：「當然是報喜不報憂。」