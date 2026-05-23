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中職／刻在血液裡的「問天」 羅戈看龍邦雙強回應：球季還很長

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊洋投羅戈。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋投羅戈。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊洋投羅戈來台三年，每年都有「問天」話題，本季至今防禦率僅2.83，但援護率是更低的1.17，悲情吞下5敗，與黎克、艾菩樂並列敗投王。羅戈不減對黃衫軍的信心，「重要的不是一個球季怎麼開始，而是怎麼結束。」

羅戈今年登板9場，有8場優質先發，卻只入手2勝，昨天面對味全龍隊繳出6局失1分，然而在1：1平手時退場，早早確定無關勝敗。

羅戈與「問天」並不陌生，搜尋「問天」與「羅戈」，已經是連續三年都有相關話題。他對此表示，援護率是自己不能控制的，球隊還有細節要加強、調整，現在要做的就是堅持，「等時間到了，一定會越來越好，不只是對我，對其他投手來說，援護率都會越來越好。」

羅戈強調，「不管怎樣，我都相信我的隊友會越來越好，這就是一個過程，團隊都很努力訓練，而我來到這裡就是要幫助球隊贏球。」他說團隊每場都在場上拚戰，想起委內瑞拉有句俚語想套用在兄弟身上，「上帝不會辜負流汗的人」。

今年上半季情勢目前呈現雙強味全龍、富邦悍將隊，而羅戈近兩場比賽正好就面對這兩隊，都有6局以上、失分2分以下的好投。

羅戈表示，雖然現在富邦和味全是前兩名的球隊，「但球季很漫長，隨時會有變化，我們也是一支很好的球隊，要做的就是每天準備好自己，重要的不是一個球季怎麼開始，而是怎麼結束。」

羅戈 問天 中職

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