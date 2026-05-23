中職／威能帝「投起來不像他自己」 賽前臨時異動降二軍接受檢查

樂天桃猿隊周日在主場對上富邦悍將隊，將啟用本季第3位本土投手，由陳克羿升一軍迎接本季初先發，王牌洋投威能帝則是因身體疲勞跳過先發，原本評估下周就能回歸輪值，但今天牛棚後狀況不見好轉，猿隊決定將他降二軍，並安排他接受近一步檢查。

威能帝今年開幕戰主投5局無失分奪勝投，之後就因肩膀不適下二軍，直到4月中回到一軍，而他最近一場先發在5月16日對味全龍隊主投5局失3分吞敗，本季至今合計先發6場，拿下2勝2敗，防禦率1.62。

曾豪駒指出，從他第一次下二軍回來之後，感覺上狀況都正常，也有控管他的用球數，但他前一場投完之後，感覺整體表現不在他的狀況內，因此察覺威能帝是否身體出狀況，「他本人是說沒問題，但我們看起來，他投起來不像他自己。」

本周威能帝跳過一次先發，並在今天賽前進行牛棚練投，但教練團觀察他的狀況仍不到百分之百，因此牛棚完緊急做出異動，讓他先下二軍，並安排他近期接受檢查。

這是威能帝本季第二度被降二軍，曾豪駒坦言，一下去就是15天，確實是球隊比較擔心的地方，但也希望能保護他，「不知道他是不是手緊繃會怎麼樣，怕他身體有出狀況，就等檢查結果出來後再判斷。」