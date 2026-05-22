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中職／桃猿PitchCom首位使用投手 曾家輝節奏被打亂首局就喊停

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿投手曾家輝。聯合報系資料照
樂天桃猿投手曾家輝。聯合報系資料照

樂天桃猿今天在主場出戰富邦悍將隊，新到貨PitchCom（電子暗號發送器）正式啟用，曾家輝、宋嘉翔成為隊上搶先配戴的投捕搭檔，但開賽因還不習慣，曾家輝坦言投球節奏有點被打亂，之後改回由捕手用手比暗號的方式，狀況才回穩。

曾家輝透露，今天賽前球隊詢問要不要使用PitchCom上場，「那時候還在想說，到底要不要用，也沒有用過，不知道狀況會是怎麼樣，會不會適應沒有那麼快。」而他在賽前牛棚時也有先試用，實際上了場後的感覺又有所不同，確實還沒辦法馬上習慣。

今天曾家輝開賽連續送3名打者上壘，滿壘時被范國宸擊出高飛犧牲打失分，之後在2出局後又投出保送，二壘手林子偉也有發現他的投球節奏因為PitchCom被打亂，因此野手集會時建議曾家輝先嘗試不使用，曾家輝接著就在滿壘時飆出三振結束該半局。

曾家輝指出，在使用PitchCom時，聽完暗號再做準備，變得沒有在自己的節奏上，「一下快一下慢，自己有點亂掉，越投越急。」而停用後找回自己舒服的投球感覺，之後就都看著捕手宋嘉翔用手比暗號，投完5局沒再丟分。

曾家輝此戰主投5局用88球退場，賽後他透露，「感覺還可以把第6局吃完。」但教練團認為，他在第5局用球數偏多，因此沒讓他續投。隊友打線今天也有適時一擊，替他打下第2勝。

中職 宋嘉翔 樂天桃猿

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