中職／拿莫．伊漾化悲傷為力量 大巨蛋開轟獻給過世舅舅

味全龍隊拿莫．伊漾化悲傷為力量，今天對中信兄弟代打開轟，敲出超前2分砲助隊搶勝，他將生涯第2發代打轟、也是睽違630天的全壘打獻給不久前過世的舅舅，感謝舅舅一路支持。

龍隊野手拿莫．伊漾今年開季二軍出發，直到17日升上一軍，今天龍隊在台北大巨蛋與中信兄弟交手，拿莫．伊漾沒排在先發打序中，9局上代打開轟，2分砲幫助球隊超前比數。

拿莫．伊漾繼2024年8月30日後，睽違630天再於一軍開轟，也是中職生涯第2支代打全壘打，助隊以7比2搶勝，獲選單場MVP。

拿莫．伊漾表示，印象中過去與兄弟投手李振昌對戰不算好，5打數只敲出1支安打，所以印象蠻深的，但近況不錯，做好該做的事情，打好球、把壞球選掉，抓到李振昌比較失投的直球，很開心可以幫助球隊。

拿莫．伊漾要將這發全壘打獻給不久前過世的舅舅，他表示「算是化悲傷為力量」，從開始打球的國小、國中階段，舅舅只要有空就會到場看球。

記得前一次舅舅到場看他比賽是2023年亞洲棒球錦標賽，當時就是在台北大巨蛋，拿莫．伊漾表示，冠軍戰沒有贏下來，舅舅也一直鼓勵他，今天又是在同樣的場地敲出這發全壘打別具意義，「希望他有看見。」

龍隊總教練葉君璋表示，拿莫．伊漾開季狀況沒有不好，選擇讓他先從二軍出發有考量。拿莫．伊漾則表示，開季其實就覺得已經準備好了，但教練團可能覺得還沒有，二軍出發沒有覺得沮喪，持續加強，二軍的教練團也給很多幫助，希望把在二軍好的成果帶上一軍，幫助球隊贏球。