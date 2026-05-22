中職／桃猿PitchCom到貨後直接一軍啟用 投捕都還在適應

樂天桃猿新購入的PitchCom（電子暗號發送器）周二到貨，今天面對富邦悍將隊的比賽，賽前球隊也沒有透露相關消息，今天就首度在比賽中啟用，但開賽投捕都還在適應，先發投手曾家輝的狀況也因此受影響，總教練曾豪駒說：「如果慢慢適應了，相信會越來越好。」

猿隊PitchCom本周到手，曾豪駒日前曾表示，拿到之後選手需要一點時間適應，可能先在二軍或牛棚時讓選手習慣一下，但今天在開賽後看到捕手宋嘉翔掛著耳機上陣，猿隊的PitchCom直接在一軍賽事亮相。

然而首次使用，投捕一開始確實都有些不習慣，投手曾家輝因為節奏被打亂，首局連續送3名打者上壘，之後因高飛犧牲打失分，最後在二壘手林子偉的建議之下，停用PitchCom改為捕手用手比來配球，成功回穩。

捕手宋嘉翔指出，因為東西剛拿到，各方面都還要適應，對投手來說，節奏不一樣，以自己而言，也還要花時間找確切的按鈕位置，確實需要適應一下，「今天阿輝（曾家輝）在丟，他還是覺得節奏有點怪怪的、不熟悉，所以後面就用比的。」

僅管剛啟用還有一些適應期，宋嘉翔認為，開始用都是好事，「拿到馬上就用啦，這個可以更幫助我們像是暗號不被偷、節奏更快之類的，還是有差。」

曾豪駒指出，因為球隊已經比其他隊更晚啟用PitchCom，因此拿到後就直接在一軍使用，「起步已經晚了，如果選手接受度高的話，就從比賽中慢慢去掌握這個機器的使用節奏。」他提到，選手剛接觸都比較陌生，還需要適應一下，但只要能適應了，從比賽中去改變節奏，相信會越來越好。