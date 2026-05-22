聽新聞
0:00 / 0:00

中職／拿莫．伊漾代打轟助龍6連勝 開季二軍出發非狀況差

中央社／ 台北22日電

中職味全龍隊今天9局上靠著拿莫．伊漾代打2分砲，以7比2擊敗中信兄弟、本季首度6連勝；龍隊總教練葉君璋透露，拿莫．伊漾其實開季狀況不錯，到這個時間點才上一軍有考量。

兄弟今天以台北大巨蛋為主場迎戰味全龍隊，湧入2萬3421名觀眾入場，為目前為止本季例行賽單場觀眾人數第3多。

兄弟3局下有攻勢，1人出局後張仁瑋敲出安打，岳政華二壘打推進，張志豪高飛犧牲打幫助球隊先馳得點；龍隊4局上追分，朱育賢率先敲出安打，2人出局後李凱威、 張政禹接連安打，將比分扳平。

兄弟8局下抓準龍隊換投時機，面對龍隊後援投手林子昱，1人出局後王威晨先敲出安打，2人出局後岳東華遭觸身球保送，宋晟睿安打送回球隊超前分。

龍隊9局上從林孝程內野安打開啟攻勢，1人出局後拿莫．伊漾代打開轟，2分砲超前比數，郭天信敲安延續攻勢，朱育賢遭觸身球保送，2人出局後劉基鴻敲安添分，李凱威四壞保送，張政禹二壘打，一棒再送回3分，拉開領先差距。

龍隊總教練葉君璋表示，9局選擇換拿莫．伊漾代打是一種「感覺」，被問起拿莫．伊漾先跟兄弟投手李振昌纏鬥，打出多次強勁界外球，是否有「預感」會開轟，葉君璋笑說， 通常這個狀況結果都會是三振，很開心拿莫．伊漾有把握機會、開轟幫助球隊拿下勝利。

葉君璋透露，開季拿莫．伊漾狀況其實沒有不好，但拿莫．伊漾屬於容易亂想的類型，如果開季一軍，狀況不好下二軍，挫折感會很大，倒不如讓他在二軍完整準備好再上一軍，近期觀察到拿莫．伊漾二軍表現好，「是時候讓他上一軍表現了。」

龍隊先發投手魔神龍（Marcelo Martinez）總計用113球投7局，被敲出6支安打，投出2次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，優質先發無關勝敗；林子昱中繼1局失1分，拿下個人本季第2勝。

郭天信 張政禹 葉君璋

延伸閱讀

中職／伍鐸好投+蔣少宏開轟 味全5：2勝台鋼收5連勝

中職／李勛傑第二度雙響砲灌5打點 桃猿9：7退兄弟止敗寫本季得分新高

中職／阿部雄大7局好投+王苡丞雙安3打點 悍將9：2宰獅

中職／李東洺7局無失分奪5連勝 悍將擒獅改寫球團史上最速20勝

相關新聞

日職／徐若熙二軍9局10K完封秀 總教練透露可能更快回一軍

日本職棒福岡軟銀鷹隊台灣投手徐若熙今天在二軍締造9局完投完封，總教練小久保裕紀透露，重返一軍的時間點可能提前

日職／徐若熙二軍10K完封勝 葉君璋：應該要有的樣子

旅日福岡軟銀鷹隊投手徐若熙今天二軍先發好投，9局完封勝飆出10次三振；前東家味全龍隊總教練葉君璋直言「合理」，代表有找到...

韓職／王彥程首度投滿7局失2分 奪本季第5勝

韓職台灣左投王彥程休一周後，今天在主場迎戰斗山熊隊，前6局沒有失分，續投第7局被敲3支安打失2分，但成功守住球隊領先優勢，繳出7局失2分的優質先發，也是他旅韓首度投滿7局，幫助球隊以5：3拿下勝利，王彥程收下本季第5勝。

中職／桃猿PitchCom首位使用投手 曾家輝節奏被打亂首局就喊停

樂天桃猿今天在主場出戰富邦悍將隊，新到貨PitchCom（電子暗號發送器）正式啟用，曾家輝、宋嘉翔成為隊上搶先配戴的投捕搭檔，但開賽因還不習慣，曾家輝坦言投球節奏有點被打亂，之後改回由捕手用手比暗號的方式，狀況才回穩。

中職／桃猿PitchCom到貨後直接一軍啟用 投捕都還在適應

樂天桃猿新購入的PitchCom（電子暗號發送器）周二到貨，今天面對富邦悍將隊的比賽，賽前球隊也沒有透露相關消息，今天就首度在比賽中啟用，但開賽投捕都還在適應，先發投手曾家輝的狀況也因此受影響，總教練曾豪駒說：「如果慢慢適應了，相信會越來越好。」

中職／王柏融No.101轟炸裂！ 台鋼3：1賞獅子軍3連敗

台鋼雄鷹結束花蓮賽事後，今天回到主場澄清湖棒球場對戰統一獅隊，雙方前5局打完戰成1：1平手，6局下「台鋼大王」王柏融揮出本季第5轟、生涯第101轟超前比數，打下勝利打點，終場雄鷹就以3：1勝出，終止近期2連敗，獅隊則是吞下3連敗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。