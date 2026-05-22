中職／拿莫．伊漾代打轟助龍6連勝 開季二軍出發非狀況差

中職味全龍隊今天9局上靠著拿莫．伊漾代打2分砲，以7比2擊敗中信兄弟、本季首度6連勝；龍隊總教練葉君璋透露，拿莫．伊漾其實開季狀況不錯，到這個時間點才上一軍有考量。

兄弟今天以台北大巨蛋為主場迎戰味全龍隊，湧入2萬3421名觀眾入場，為目前為止本季例行賽單場觀眾人數第3多。

兄弟3局下有攻勢，1人出局後張仁瑋敲出安打，岳政華二壘打推進，張志豪高飛犧牲打幫助球隊先馳得點；龍隊4局上追分，朱育賢率先敲出安打，2人出局後李凱威、 張政禹接連安打，將比分扳平。

兄弟8局下抓準龍隊換投時機，面對龍隊後援投手林子昱，1人出局後王威晨先敲出安打，2人出局後岳東華遭觸身球保送，宋晟睿安打送回球隊超前分。

龍隊9局上從林孝程內野安打開啟攻勢，1人出局後拿莫．伊漾代打開轟，2分砲超前比數，郭天信敲安延續攻勢，朱育賢遭觸身球保送，2人出局後劉基鴻敲安添分，李凱威四壞保送，張政禹二壘打，一棒再送回3分，拉開領先差距。

龍隊總教練葉君璋表示，9局選擇換拿莫．伊漾代打是一種「感覺」，被問起拿莫．伊漾先跟兄弟投手李振昌纏鬥，打出多次強勁界外球，是否有「預感」會開轟，葉君璋笑說， 通常這個狀況結果都會是三振，很開心拿莫．伊漾有把握機會、開轟幫助球隊拿下勝利。

葉君璋透露，開季拿莫．伊漾狀況其實沒有不好，但拿莫．伊漾屬於容易亂想的類型，如果開季一軍，狀況不好下二軍，挫折感會很大，倒不如讓他在二軍完整準備好再上一軍，近期觀察到拿莫．伊漾二軍表現好，「是時候讓他上一軍表現了。」

龍隊先發投手魔神龍（Marcelo Martinez）總計用113球投7局，被敲出6支安打，投出2次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，優質先發無關勝敗；林子昱中繼1局失1分，拿下個人本季第2勝。