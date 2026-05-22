中職／王柏融No.101轟炸裂！ 台鋼3：1賞獅子軍3連敗

台鋼雄鷹結束花蓮賽事後，今天回到主場澄清湖棒球場對戰統一獅隊，雙方前5局打完戰成1：1平手，6局下「台鋼大王」王柏融揮出本季第5轟、生涯第101轟超前比數，打下勝利打點，終場雄鷹就以3：1勝出，終止近期2連敗，獅隊則是吞下3連敗。

獅隊今天在2局上由潘傑楷率先上場敲出二壘打，陳重廷再敲安打將隊友送上三壘，接著陳聖平擊出高飛犧牲打助獅隊先馳得點。雄鷹則是在3局下靠陳文杰二壘打及吳念庭的安打將比數扳平。

雙方維持平手局面直到第6局，台鋼王柏融在2出局後對獅帝芬開砲，敲出右外野超前陽春彈，本季第5轟出爐，繼4月29日敲出生涯第100轟後，相隔3周再開砲，也打開球隊的攻勢，台鋼接著靠安打和保送上壘，胡冠俞敲安打多添1分保險分，台鋼取得3：1領先，最終就以2分差勝出。

台鋼先發投手艾速特此戰主投7局，被敲出5支安打，有5次三振，失1分，拿下本季第3勝並獲選單場MVP。王柏融擔任先發第6棒、左外野手，4打數敲出2支安打，包括1發全壘打，打下勝利打點。

獅帝芬今天先發5.2局，被擊出5支安打（1轟），投出3次四壞球保送，有4次三振，失3分，吞本季第4敗。