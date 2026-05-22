中職／曾家輝5局好投、林智平致勝一擊 桃猿3：2逆轉悍將收2連勝

樂天桃猿隊今起在主場和富邦悍將隊展開3連戰，23歲曾家輝先發5局失1分，打線則敲出8支安打，靠41歲林智平在3局下敲出致勝一擊，終場猿隊以3：2擊敗近況正旺的悍將隊，收下二連勝。

猿隊今天排出曾家輝先發，一開賽就遇上亂流，被悍將首名打者申皓瑋敲出安打，接著投出四壞球保送，再對張育成投出觸身球，連續送3名打者上壘，滿壘時讓范國宸敲出高飛犧牲打失1分，之後雖又在2出局後投出保送再次面臨滿壘，但K掉戴培峰踩住煞車。

曾家輝度過首局後狀況回穩，2局起連續解決9名打者。猿隊打線也在3局下展開反攻，宋嘉翔、陳晨威接連敲出內野安打，2出局後劉子杰敲出安打追平比數，之後林智平在滿壘時敲出2分打點安打，一棒超前比數，猿隊單局進帳3分，取得3：1領先。

曾家輝投完5局退場，林子崴登板後，連續兩局製造得點圈有人的危機，6局上守住一、二壘有人的局面，7局上則是被池恩齊敲安打，再讓申皓瑋揮出二壘打失1分，悍將將比數追成1分差，猿隊換上蘇俊璋登板，在1出局二壘有人時連抓2個出局數，守住球隊的領先優勢。

曾家輝此戰先發5局，用88球，僅被敲出2支安打，有2次四壞球保送和1次觸身球保送，失1分，靠著4任牛棚投手合力守住局面，拿下本季第2勝，並獲選單場MVP。

悍將洋投魔力藍先發6局，用89球，被揮出8支安打，失3分，吞本季第3敗，悍將隊也終止近期二連勝。