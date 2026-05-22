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韓職／王彥程首度投滿7局失2分 奪本季第5勝

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
王彥程。圖／悍創運動經紀提供
王彥程。圖／悍創運動經紀提供

韓職台灣左投王彥程休一周後，今天在主場迎戰斗山熊隊，前6局沒有失分，續投第7局被敲3支安打失2分，但成功守住球隊領先優勢，繳出7局失2分的優質先發，也是他旅韓首度投滿7局，幫助球隊以5：3拿下勝利，王彥程收下本季第5勝。

王彥程今年第10場先發出賽、第2度對決斗山熊隊，今天在首局雖在1出局後被敲安打，之後連續解決8名打者，4局上再被敲安打，但他隨即三振第3棒孫兒葉，接著製造雙殺，力保不失分，後兩局再讓對手6上6下。

王彥程投完6局僅被敲出2支安打，無失分。續投7局上則是被連敲2安，之後投出此戰首次保送形成滿壘，接著被第5棒梁義智揮出中外野安打失2分，斗山熊隊將比數追成2：3，而王彥程接著自己處理投手前滾地球抓下出局數，再製造雙殺化解危機，守住領先優勢。

王彥程本季首度投滿7局，用87球，被敲出5支安打，其中有3安出現在第7局，失2分，另投出1次保送，還有6次三振，最快球速達149公里。

韓華打線前6局面對斗山先發投手郭彬打下3：0領先，7局下面對斗山牛棚，盧施煥適時安打敲回1分，之後韓華還靠對手失誤多添分數，將比數拉開為5：2。

在王彥程退場後，韓華牛棚在8局上多丟1分，但沒讓勝利溜走，最終韓華以2分差勝出，終結近期3連敗、終止斗山熊4連勝，王彥程拿下本季第5勝。

韓職 王彥程

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